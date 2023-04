NEWS

Nicolò Figini | 17 Aprile 2023

La confessione di Ornella Vanoni

In queste ultime ore Ornella Vanoni si è resa protagonista di un altro divertente momento sui social .Nel video qui sotto, infatti, possiamo vederla mentre fa una confessione piccante e carica di ironia a Marracash. Ieri sera la cantante e il rapper sono andati a cena insieme e al ristorante la Vanoni è stata ripresa dall’amico mentre afferma:

“Mi piaci, mi piaci. Te l’ho già detto. Se avessi avuto trent’anni di meno… ti avrei sbattuto al muro. Ma non saremmo andati d’accordo perché vado in tristezza anche io. Sono sempre triste anche io, un disastro”.

Tantissimi gli utenti del web che hanno commentato con entusiasmo, come per esempio: “La Vanoni che sbuca nella storia di Marracash e gli dice senza preamboli che se avesse avuto anni in meno lo avrebbe sbattuto al muro lei proprio una maestra di vita“. I due artisti, come molti sanno, sono legati da un forte rapporto di amicizia.

quella vecchia volpe di ornella vanoni nazionale pic.twitter.com/2U2wWkci2F — vedova nera (@vedovaanera) April 16, 2023

Nel corso di un’intervista a RadioDeejay, come riporta anche il sito FanPage, Ornella Vanoni aveva confessato che quando conobbe Marracash perse del tutto la testa e da allora sono grandi amici. A volte il rapper è andato da lei per avere alcuni consigli in materia d’amore: “Mi disse che l’amore esiste ma non è riuscita ad avere una storia lunga“.

Voi avevate il video qui sopra? Vi ha divertito? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news. Come per esempio le interviste che rilascerà in futuro la cantante, nelle quali rivela sempre tante curiosità sulla sua vita. A marzo 2023, a Belve, aveva svelato il suo più grande vizio.