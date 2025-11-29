Classifica e previsioni dei segni dell’oroscopo di Joss dall’1 al 7 dicembre 2025: cosa dicono le stelle segno per segno.

1 – Oroscopo di Joss: Sagittario

Settimana di fuoco, Sagittario: il tuo entusiasmo potrebbe alimentare tanto un’idea brillante quanto un acquisto impulsivo che non userai mai. In amore, la tua schiettezza si rivela sorprendentemente magnetica, anche se rischi di dire una frase di troppo. Sul lavoro ti muovi con passo deciso, e chi ti sottovaluta scoprirà presto quanto corri veloce. Un invito improvviso potrebbe cambiarti un umore

già ottimo. Energia in rialzo, libertà in espansione: sfruttale bene.

2 – Previsioni classifica: Pesci

I Pesci questa settimana galleggiano tra intuizioni geniali e romantiche malinconie, ma non è affatto un male: è il vostro habitat naturale. L’amore vi osserva con tenerezza, anche quando perdete il filo mentre parlate; qualcuno apprezza il vostro modo sognante di affrontare tutto. Sul lavoro arrivano idee che sembrano impossibili, ma che solo voi riuscite a rendere reali. Una conversazione inattesa

potrebbe rimettere ordine nelle priorità. Fidatevi delle sensazioni, sono più lucide di quanto pensiate.

3 – Segni della settimana: Ariete

L’Ariete parte in quarta anche quando gli altri devono ancora trovare le chiavi della macchina. In amore rischiate di essere così diretti da sembrare un trailer senza film, ma chi vi conosce sa quanto cuore mettete in ogni gesto. Il lavoro vi vede protagonisti instancabili, con una determinazione che smuove persino le riunioni più noiose. Una sfida accesa potrebbe diventare il vostro punto di svolta. Tenete la testa alta e la pazienza… almeno accessibile.

4 – Oroscopo di Joss previsioni: Cancro

Il Cancro questa settimana alterna dolcezza e pragmatismo come un pasticcere che sa usare la calcolatrice. In amore il vostro sguardo profondo dice più di qualunque discorso, attirando attenzioni a cui forse non eravate preparati. Sul lavoro la vostra sensibilità diventa una bussola impeccabile, guidandovi attraverso scelte delicate. Una nostalgia improvvisa potrebbe insegnarvi qualcosa di nuovo. Proteggetevi ma non chiudetevi: il mondo ha bisogno del vostro tocco umano.

5 – La settimana del Leone

Il Leone brilla anche quando non lo fa apposta, e questa settimana il vostro carisma è praticamente un faro. In amore, la vostra sicurezza incanta, anche se ogni tanto rischiate di sembrare in conferenza stampa. Sul lavoro impressionate tutti con idee audaci, purché non vi lasciate distrarre dal desiderio di applausi. Una notizia positiva potrebbe alimentare la vostra fiamma creativa. Mantenete l’eleganza, ma concedetevi pure una bella ruggita motivazionale.

6 – Oroscopo di Joss: Acquario

Gli Acquario stanno surfando l’onda dell’imprevisto con una naturalezza quasi sospetta. In amore attirate chi apprezza la vostra originalità, anche se a volte sembrate rispondere in modalità aereo. Sul lavoro siete visionari, ma stavolta le vostre idee potrebbero trovare terreno fertile, sorprendendo anche voi. Una piccola rivoluzione personale vi darà più libertà di quanto pensiate. Continuate a

essere diversi: il mondo si sta finalmente adeguando.

7 – Classifica segni: Bilancia

La Bilancia oscilla meno del solito questa settimana, e questo è già un successo. In amore la vostra grazia conquista, ma stavolta sarà la vostra sincerità a fare la differenza. Sul lavoro riuscite a rimettere ordine nel caos con eleganza quasi coreografica, evitando tensioni inutili. Una decision attesa si chiarisce all’improvviso. Ritrovate equilibrio, ma ricordate: non dovete portare tutti in

spalla.

8 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Un Capricorno concentrato è come una montagna: stabile, affidabile e un po’ intimidatorio. In amore questa serietà diventa mistero e fascino, anche se qualcuno vorrebbe vedervi sorridere più spesso. Al lavoro siete strategici e determinati, capaci di trasformare ogni piccolo passo in un traguardo. Una sorpresa pratica – sì, esistono – vi renderà la settimana più leggera. Aprite spiragli, non solo agende.

9 – Previsioni segni: Scorpione

Lo Scorpione vive questa settimana con intensità calibrata: siete profondi ma gestibili, misteriosi ma collaborativi… quasi un miracolo astrale. In amore emanate un magnetismo che non lascia scampo, ma siate chiari per evitare malintesi. Sul lavoro l’intuito vi porta dritti alla soluzione più efficace, anche quando gli altri brancolano nel buio. Un segreto svelato potrebbe liberarvi più che turbarvi. Fidatevi della vostra trasformazione in corso.

10-Vergine

La Vergine entra nella settimana con la precisione di un orologio svizzero ma con la mente un po’ affollata. In amore vi mostrate più teneri del solito, anche se cercate di far sembrare tutto casuale. Sul lavoro la vostra capacità di rimettere ordine salva il team da una figuraccia imminente. Una piccola vittoria personale migliora l’umore più del previsto. Concedetevi un attimo di imperfezione:

non rovinerà la vostra reputazione.

11 – Classifica Joss: Toro

Il Toro cammina lentamente ma con passo sicuro, e questa settimana nessuno può farvi correre se non volete. In amore la vostra calma diventa irresistibile, anche se rischiate di rimandare conversazioni importanti. Sul lavoro trovate stabilità e concretezza, e una scelta ponderata darà frutti preziosi. Un invito spontaneo potrebbe smuovere la vostra routine. Permettetevi un po’ di

morbidezza, anche nei programmi.

12 – Oroscopo di Joss: Gemelli

I Gemelli iniziano la settimana con mille stimoli e almeno altri mille pensieri di riserva. In amore la

vostra brillantezza conquista, anche se cambiate idea con la stessa rapidità con cui rispondete ai

messaggi. Sul lavoro siete creativi, rapidi, geniali… e un po’ sparsi, ma qualcuno noterà il

potenziale. Una coincidenza divertente potrebbe diventare un’opportunità. Tenete la mente aperta,

ma non lasciatela svolazzare troppo.