Andrea Sanna | 8 Marzo 2024

Cosa prevede l’oroscopo di Joss per la settimana dall’11 al 17 marzo? Scopriamo insieme la classifica e le previsioni segno per segno!

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: i Pesci

È il vostro momento. La settimana promette grandi rinnovamenti nel lavoro e in amore. La coppia è pronte a definire una nuova strada di vita: in o out senza vie di mezzo. Ottime le opportunità di stringere alleanze nuove sul lavoro, ancora meglio se siete liberi professionisti che operano nel mondo dell’arte. Bene i single e chi stesse concretizzando quel sogno desiderato

2 – La classifica della settimana: il Toro

Vi sentite energici e ricchi di vita. Questo è il momento di aprirvi verso orizzonti nuovi e affrontare la primavera con la voglia di costruire e concretizzare i vostri progetti. Le stelle della settimana favoriscono l’amore e gli incontri sessuali. Ottime sono le opportunità di ritrovare se stessi accogliendo l’imprevisto e aprendovi verso strade nuove.

3 – Cancro

È il momento della rinascita. Chiusa una porta della vostra vita, dovete oggi essere in grado di avanzare negli antri del mondo senza paura. Per troppo tempo siete stati in balia degli altri e delle loro decisioni. E’ giunto il momento di agire: meditate sui cambiamenti da fare e se pensate al passato sappiate che una chiusura completa è in arrivo.

4 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

La settimana è molto positiva e vi regala opportunità interessanti, specie se in precedenza ricercate. Sentite dentro la vostra forza, e la capacità di essere voi stessi artefici del vostro destino. Avete dentro di voi il fuoco alchemico della trasformazione che vi rende giustizieri e giudici vostri e di chi a detta vostra non vi fa del bene. La chiarezza è il vostro più abile strumento.

5 – Le previsioni dall’11 al 17 marzo: lo Scorpione

Vi sentite molto più liberi di vivere attivamente la vostra vita. Un macigno pesante che ha contraddistinto i vostri ultimi mesi si è allontanato e avete dato vita ad un nuovo modo di pensare a vivere il quotidiano. Adesso siete pronti a voltare pagina e vivere al meglio questa primavera, che vi regala molte emozioni belle e ricche. Accoglietele!

6 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Venite da settimane complesse il cui unico scopo è stato quello di fare chiarezza per il vostro futuro. Tutto nel vostro mondo interiore sta cambiando: avvertite che la fiducia verso quella persona è malriposta. La vostra visione intima cambia e con essa le vostre priorità. Plutone accresce l’intuito e vi rende vigili e attenti a chi vi circonda. Il cambiamento è in arrivo.

7 – La settimana dell’Ariete

Mercurio nel segno vi aiuta ad espandere i vostri contatti. Vi sentite pronti a vivere nuove sfide, e state risolvendo un problema che da tempo vi preoccupa. Le buone nuove sono dietro l’angolo. Se volete cambiare lavoro, o trovare soluzioni nuove per vivere al meglio, presto un’opportunità giungerà. Godetevi le amicizie, e le chiacchiere riparatorie.

8 – Bilancia

Bilanciare il vostro desiderio di indipendenza con quello più profondo di essere in compagnia, appare oggi di fondamentale importanza. Venite da storie che tra alti e bassi vi hanno mostrato la vostra fragilità in amore. Oggi siete combattivi, ma prudenti e sapete che a breve qualcosa cambierà: il vostro sesto senso non mente mai.

9 – Oroscopo di Joss: i Gemelli

È un momento davvero complesso per molti di voi che devono trovare la forza per andare avanti e cambiare le carte in tavola, specie se una relazione fa le bizze. La settimana vi trova combattivi e dolci nello stesso tempo, certi che il parlar chiaro possa essere l’unica arma a vostro vantaggio verso collaboratori poco inclini all’arte della diplomazia.

10 – Sagittario

Le stelle della settimana sono molto belle per voi, nuove chiamate professionali per chi fosse in attesa, e nuove opportunità di ottenere quanto chiesto sul lavoro. Le stelle sono a vostro favore in fatto di denaro. Nuovi inizi di coppia sono alle porte, nuove opportunità per i single di divertimento. Una settimana davvero ricca.

11 – L’oroscopo dall’11 al 17 marzo: il Leone

Ultima settimana in cui sentite fortemente i pesi e le responsabilità. Chi nel lavoro, chi in amore dovrete voltare pagina oppure sarà proprio la vita che vi regalerà nuovi brillanti inizi, concludendo per voi un capitolo importante. Bene i contratti a chiamata e le opportunità di vivere serenamente con partner e amici. Superate i litigi avuti.

12 – Oroscopo di Joss: la Vergine

È in arrivo un salto di qualità ineguagliabile. Tutte le situazioni ferme o di cui non siete completamente soddisfatti trovano una fine certa. È giunto il momento di aprire la vostra mente, e il vostro cuore alle novità. Il passato non esiste più: esiste la vostra voglia di mettervi in gioco in situazioni nuove e del tutto differenti.