Conosciamo insieme la classifica della settimana dell’oroscopo di Joss dal 12 al 18 agosto. Scopriamo insieme cosa dicono le stelle e quali sono le previsioni.

1 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Le stelle della settimana sono forti soprattutto se avete un’attività vostra. Tante opportunità stanno per nascere e potrete ottenere molto da un lavoro vostro. Buone le entrate finanziarie e ottime le opportunità di stringere collaborazioni nuove e durature. L’amore va per le coppie che funzionano e per quelle che barcollano occhio a mercurio: problemi da chiarire.

2 – Gemelli

Rimane forte la congiunzione Marte, Giove al Sole che vi rende forti e combattivi. Siete pronti a dire in faccia quello che pensate senza mezzi termini. Le stelle sono favorevoli nei rapporti di coppia sorti da poco tempo. Ancora buone opportunità giungono ai liberi professionisti e ai lavoratori dipendenti appena assunti.

3 – La settimana della Bilancia

Marte e Giove sono a vostro favore e regalano desiderio di novità e rinnovamento. Bene la settimana per i single, perché con la forza motrice di Marte al trigono gemellino tante saranno le opportunità di incontri sessuali coinvolgente, e possibilità di espandere il lavoro. Anche il divertimento è sostenuto dalle stelle.

4 – Vergine

La settimana è fortunata con la presenza di Venere nel segno fautrice di piccole e grandi fortune. Ai giochi d’azzardo (giocate con moderazione) potreste avere piccole vittorie. Vittorie che giungono anche sul fronte della coppia: da una semplice presa di potere verso il partner, ad un incontro inaspettato da tempo desiderato.

5 – I segni dell’oroscopo: lo Scorpione

Mercurio al quadrato del Sole vi rende nervosi, ma desiderosi di vivere con curiosità il mondo. Probabilmente, alcuni di voi si getteranno in esperienze nuove, e oseranno. Le sfide sono il vostro pane, e le possibilità di osare per ottenere denaro, o firme contrattuali nuove sono dietro l’angolo. Godetevi la settimana con l’ausilio di venere al sestile: amore e romanticismo.

6 – Oroscopo di Joss: il Leone

La forza argomentativa non vi manca. Mercurio ancora nel segno spinge alle discussioni, ai chiarimenti e vi conduce a prove di pazienza. Forse, una comunicazione tarda ad arrivare, o qualche disguido sopraggiunge improvvisamente tra uno spostamento e l’altro. La coppia che ricerca equilibrio lo trova sommariamente: non mancheranno però i confronti.

7 – Cancro

Le stelle della settimana sono molto belle e vi regalano le opportunità giuste per trovare equilibrio tra gli impegni di lavoro e quelli personali. La coppia può spostarsi di più e vivere attivamente la mondanità. Anche i single con una venere favorevole possono ambire a nuove conoscenze interessanti.

8 – La settimana dal 12 al 18 agosto: il Toro

Le stelle sono favorevoli agli spostamenti e ai contratti. Bene la presenza di Mercurio retrogrado in Leone. C’è ancora qualche attesa all’orizzonte per voi. Forse, una comunicazione importante tarda ad arrivare. Molto bene il divertimento sotto le coperte e gli incontri mondani occasionali. Bene i progetti personali: sarete disciplinati e li porterete avanti.

9 – Oroscopo di Joss: il Capricorno

Non manca la passione e la voglia di vivere attivamente la carnalità. Siete alla ricerca di sensazioni nuove. Molti di voi desidereranno incontrare persone nuove e cercheranno attraverso i propri canali di realizzare questo desiderio. Bene i lavoratori autonomi e quelli dipendenti: ottime opportunità di avanzare nel campo del lavoro.

10 – La classifica di Joss: il Sagittario

Ancora momenti di dissapore nella coppia, e se da poco vi state conoscendo qualcuno potrebbe rivedere la propria posizione e alzare i tacchi per andare via. Le coppie sodate che vogliono compiere un passo importante, per antonomasia lo faranno. Questi pianeti vogliono che prendiate una strada certa senza tentennamenti. E voi quale strada sceglierete definitivamente?

11 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Molte opportunità di divertimento si profilano in un cielo in cui vige imperterrita la congiunzione Marte, Giove al sestile del vostro segno. Giovialità ma anche tanta grinta e voglia di fare. Sarete un fiume di emozioni col partner, ma avrete la giusta verve per farvi rispettare laddove sul lavoro abbiate contenziosi.

12 – Pesci

Venere rimane all’opposizione e qualche difficoltà finanziarie o relazionali capiteranno. Fortuna vuole che Marte e Giove alla quadratura vi facciano reagire con intelligenza. Buone nuove per i pesciolini desiderosi di incontri carnali. Bene la coppia: un progetto nuovo sta per sorgere. Dedicatevi totalmente alle vostre ambizioni. È il vostro momento.