Vediamo insieme l’oroscopo di Joss dal 5 all’11 agosto. Ecco la classifica completa della settimana: tutte le previsioni segno per segno

In questo inizio agosto vi presentiamo la classifica della settimana, dal 5 all’11 agosto, dell’oroscopo di Joss. Tutte le previsioni segno per segno: dall’Ariete all’Acquario, per passare alla Bilancia e il Sagittario.

1 – Oroscopo di Joss: l’Ariete

Ottimo momento per avanzare nei progetti di coppia. Chi si prepara a diventare genitore chi a mettere in atto quest’altro di qualità che stabilisce un nuovo inizio. Gli ariete più proiettati sul lavoro stanno organizzando qualcosa di importante: non abbiate fretta ci vuole tempo. I più giovani vogliono emozioni: la settimana promette bene.

2 – Le previsioni della settimana: il Leone

È un momento splendido per la coppia disposta a compiere un salto di qualità. C’è chi sta pensando di diventare genitore o di attuare un progetto importante, simbolo di quell’evoluzione che da tempo avete in testa. La settimana è molto positiva per il libero professionista: nuove opportunità di lavoro sono previste. Bene la gestione finanziaria.

3 – L’oroscopo della Bilancia

La settimana è molto positiva grazie al trigono di Giove e Marte nel segno fratello dei gemelli. Ottime opportunità lavorative per chi fosse alla ricerca di un impiego, ottime opportunità per i lavoratori autonomi di firme contrattuali nuove e dell’ottenimento di denaro arretrato. Bene per chi fosse in vacanza: relax e divertimento assicurati.

4 – I segni dell’oroscopo: il Capricorno

Siete forti e audaci desiderosi di vivere la vita con un pizzico di avventura. Amerete uscire dalla vostra routine ed organizzerete gite fuori porta od esperienze lontano dall’ordinario. C’è un grande feeling con chi vi circonda e gli accordi per eventuali nuovi lavori saranno favoriti dalle stelle. Bene il fronte denaro: piccole somme di denaro ricevute.

5 – Cancro

È un momento di revisione generale della propria vita pit stop di una ripartenza garantita nel mese di settembre. C’è chi sogna un lavoro, chi di realizzare un sogno a due. Siete molto ambiziosi e desiderate realizzarvi: l’autunno sarà foriero di rinnovamenti e con essi la vostra piena realizzazione.

6 – Oroscopo di Joss: l’Acquario

Settimana in cui non manca la forza e l’audacia per contrastare gli ostacoli e i nemici. Molto bene gli incontri carnali soprattutto se occasionali. E’ un acquario che progetta il proprio futuro e programma cambiamenti importanti: su tutti, quello di iniziare qualcosa di nuovo. Una nuova visione del futuro vi attende. Fate attenzione al nervosismo.

7 – Toro

Settimana splendida in cui l’avvento di mercurio e Venere il trigono del sole regalano spostamenti di piacere e la possibilità di vivere con ottimismo la vita. Il rapporto di coppia prosegue con momenti ludici e mondanità. Ottimo momento per vivere l’intimità con creatività e spensieratezza. Bene il rapporto di coppia con una ripresa degli equilibri per la coppia instabile.

8 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

La presenza di Mercurio e Venere al sestile del Sole garantiscono nuove conoscenze, soprattutto se siete in vacanza. Gli stacanovisti, col sestile di questi pianeti, riceveranno in regalo ottime opportunità di nuove collaborazioni. Se siete dipendenti, apparirete più motivati e collaborativi. Bene il denaro speso per la cura di sé.

9 – Gemelli

La presenza di Marte Giove all’interno del segno e la garanzia di una vostra audacia e anticonformismo. Siete pronti a sperimentare incontri carnali nuovi mettendo al bando forme pudiche e timidezza. Anche il lavoro chiama a possibili nuovi contratti è ottenimento di denaro arretrato: ottima settimana per vivere la coppia con maggiore Eros.

10 – Vergine, la classifica della settimana

La presenza di mercurio e Venere all’interno del segno sono garanzia di denaro e possibilità di spostamenti di piacere. È una settimana che favorisce i lavoratori autonomi e gli imprenditori con la possibilità di vivere piccoli o grandi successi. Molto bene il fronte progetti: organizzerete bene il vostro autunno in balia di successi e vittorie.

11 – La settimana dei Pesci

Siete molto nervosi e arrabbiati con qualcuno. Forse volete cambiare pagina della vostra vita ma una situazione avversa non ve lo consente. Vi sentite intrappolati in una vita che non vi appartiene e desiderereste qualcosa di più: chi un amore più appagante chi un lavoro più in linea con le proprie qualità. Le settimane a divenire saranno più magnanime con voi.

12 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Ci sono situazioni che devono essere riviste nelle relazioni di coppia o amicali. Anche in famiglia alcuni di voi dovranno affrontare una situazione importante. Momenti di malumore e altalene emotive che condurranno molti di voi a confronti accesi con chi vi circonda. Desiderate il cambiamento, ma siete molto incerti sulle misure da adottare.