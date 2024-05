NEWS

Andrea Sanna | 10 Maggio 2024

Conosciamo insieme le previsioni della settimana dell’oroscopo di Joss. Vediamo quella che è la classifica completa dei segni, dal 13 al 19 maggio.

Ricordiamo che essere nelle ultime posizioni della classifica non è sinonimo di una settimana negativa per i segni. Semplicemente, ci saranno accadimenti, vostre azioni che modificheranno situazioni in stasi. Uscirete dalla vostra comfort zone, volenti o nolenti. Sarete più stimolati dalla vita, per aggiustare situazioni che non funzionano. La vita stessa soffierà venti di cambiamento.

1 – Oroscopo di Joss: il Toro

Mercurio ingressa in toro e vi regala progetti nuovi. Ottime opportunità per i liberi professionisti, buone nuove per i più giovani desiderosi di trovare un nuovo lavoro. La coppia brilla all’orizzonte e con pianeti così forti, tante saranno le opportunità di organizzare l’estate nel migliore dei modi. Bene i single: in arrivo, nuove conoscenze.

2 – Ariete

Marte fortissimo nel segno vi porta ad essere schietti, diretta ad accendere eventuali discordie col

prossimo, se da troppo tempo ingoiate bocconi amari nel lavoro o nella sfera personale. Chi è da

tempo fermo, si riattiva e cerca un nuovo incarico, una nuova compagnia, stimoli nuovi. Insomma,

la forza di volontà, questa settimana, è dalla vostra parte.

3 – Le previsioni dal 13 al 19 maggio: i Gemelli

Sta per cominciare un momento intenso e positivo. Questa settimana sarete molto introiettati nel vostro mondo animico, e rifletterete. Non mancheranno slanci ottimistici e la reale possibilità di velocizzare una situazione tramite il vostro intervento attivo. Non volete più aspettare circa una decisione, una faccenda che da tempo volete concludere.

4 – Oroscopo di Joss: il Sagittario

Bene in fatto di forza di volontà e determinazione. La settimana è molto positiva specie se avete un’azienda vostra o un’attività. Non mancheranno le soddisfazioni in fatto di guadagni e denaro. Anche nella sfera di coppia non mancheranno piccoli momenti di maretta, ma la sintonia con chi vi sta accanto è il traino della vostra felicità. Non perdetevi in sterili polemiche nel fine settimana:

Mercurio vi inviterà a prendere una decisione.

5 – Leone

Alcuni pianeti sostengono che prendiate atto di una situazione mutata e che non tornerà indietro, altri vi invitano a darvi da fare, con sforzi ed eccessi per riuscire laddove desiderate. La settimana è altalenante in fatto di umore, ma sarete in grado di risolvere con determinazione un problema che per alcuni si presenterà nel lavoro, per altri si tradurrà in discussioni con chi amate.

6 – La classifica della settimana: i Pesci

Un cielo bellissimo con l’aiuto di tanti pianeti che vi spingono a organizzare il vostro futuro con serenità e ottimismo. Bene il lavoro avete tanti progetti e a breve li realizzerete. Bene la coppia specie se siete in procinto di compiere un passo in avanti alla volta del per sempre. Anche i single, i giovani vivranno una settimana in cui non mancherà la buona energia.

7 – Oroscopo di Joss dal 13 al 19 maggio: l’Acquario

Sono in arrivo grossi cambiamenti. Vi sentite diversi, avete voglia di evadere dalla routine e dal vostro senso di responsabilità. Una notizia arriva e vi permette di essere pronti alla svolta. Qualcosa sta per cambiare, e una bella evoluzione nella vostra vita sta per giungere. La settimana vi vede nervosi, superate questi momenti con un sorriso.

8 – Oroscopo di Joss: la Vergine

Settimana molto positiva che vi riporta in sella alla moto. Strade nuove si aprono all’orizzonte e l’arrivo di possibilità che vi permettono di ritornare vincenti in campo lavoro e denaro. Se siete in coppia si aprono crescita e costruzione di progetti nuovi. Vi sentite pieni di vita e iniziativa. Avete voglia di rimettervi in gioco abbracciando l’imprevisto e il non programma.

9 – I segni della settimana: il Cancro

C’è una rinascita completa delle vostre stelle, della vostra vita. Vi sentite molto più forti e determinati. Se molti hanno vissuto nell’incertezza sinora, ecco che arriva l’intuizione, l’illuminazione per sistemare i cocci del vostro vaso rotto. I vostri obiettivi li avete chiari e perseguite per l’ottenimento. Qualcuno potrebbe darvi del filo da torciere: andate avanti.

10 – La classifica segno per segno: il Capricorno

Avete la voglia di costruire qualcosa. Siete operativi, energici, scattanti. Avete voglia di evadere dalla routine con uscite fatte di divertimento e allegria. Anche il lavoro prende una piega buona per i liberi professionisti e per i dipendenti qualche agevolazione, cambiamento, buona notizia arriva.

11 – Bilancia

Siete ancora un po sottotono, qualcosa non è andata come vi aspettavate. Sappiate amici miei, che è in arrivo un’estate vincente per voi, con un successo e una conquista inaspettata. La settimana non vi regala ancora quell’energia bella che vorreste. Forse delle spese impreviste faranno capolino, ma le saprete affrontare.

12 – Oroscopo di Joss: lo Scorpione

Questo è il momento di prendere in mano la vostra vita. Si avvicina sempre di più un momento di svolta e di cambiamento. Le stelle della settimana non vi favoriscono ancora, ma sappiate che non appena prenderete in mano la vostra vita attuando quel cambio che meditate da mesi, tutto assumerà toni più caldi. Anche la coppia risente di stelle molto irrequiete.