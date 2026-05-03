Cosa dicono le stelle per la settimana che va dal 4 al 10 maggio 2026? Scopriamo le previsioni e la classifica dei segni dell’oroscopo di Joss.

Oroscopo di Joss, la classifica dei segni per la settimana

1- Oroscopo di Joss: Ariete

Per te è una settimana di grande slancio, in cui l’energia torna a farsi sentire in modo deciso e produttivo. Hai voglia di fare, di conquistare spazio e di rimetterti al centro delle situazioni. Anche eventuali ostacoli diventano occasioni per dimostrare quanto vali. Se canalizzi bene questa forza, puoi ottenere risultati molto concreti.

2 – Oroscopo di Joss: Leone

Ti muovi con sicurezza e carisma, e questo ti aiuta ad attirare attenzioni e opportunità. La settimana favorisce soprattutto le situazioni in cui puoi metterti in mostra o guidare gli altri. In amore c’è più calore e voglia di condividere. Attenzione solo a non pretendere troppo da chi ti circonda.

3 – Oroscopo di Joss: Pesci

Per i Pesci, questo è un momento in cui le emozioni scorrono più profonde del solito, ma proprio lì si nascondono intuizioni preziose. Lasciati guidare dalla tua sensibilità senza aver paura di mettere dei confini chiari. Alcuni incontri possono rivelarsi più significativi di quanto sembri a prima vista. Segui ciò che senti autentico: la tua bussola interiore è più affidabile che mai.

4 – Oroscopo di Joss: Gemelli

La mente è attiva e curiosa, e questo ti porta a esplorare nuove idee e possibilità interessanti. Potrebbero arrivare contatti utili o conversazioni che aprono porte inattese. In amore sei più comunicativo e leggero. Cerca però di non disperderti in troppe direzioni.

5 – Oroscopo di Joss: Toro

Dopo un periodo forte, qui l’energia si stabilizza e ti invita a consolidare ciò che hai costruito. Non ci sono grandi scossoni, ma nemmeno particolari difficoltà. È una settimana utile per mettere ordine e fare scelte pratiche. Con calma, continui a procedere nella direzione giusta.

6 – Oroscopo di Joss: Acquario

Ti senti più centrato rispetto al solito e questo ti permette di affrontare le situazioni con maggiore lucidità. Anche se qualche imprevisto c’è, riesci a gestirlo senza perdere la calma. Le idee sono buone, ma vanno messe in pratica con costanza. Settimana di costruzione più che di risultati immediati.

7 – Oroscopo di Joss: Sagittario

Si riaccende il desiderio di movimento, cambiamento e nuove esperienze che ti fanno sentire vivo. Anche se non tutto è immediato, percepisci che qualcosa si sta sbloccando. È un buon momento per fare progetti o pianificare qualcosa di stimolante. L’importante è non perdere entusiasmo strada facendo.

8 – Oroscopo di Joss: Vergine

Ti trovi a gestire diversi dettagli e responsabilità, e questo può risultare un po’ stancante. Tuttavia, la tua precisione ti permette di non perdere il controllo. In amore serve più spontaneità. Non tutto deve essere perfetto per funzionare.

9 – Oroscopo di Joss: Cancro

Le emozioni sono un po’ altalenanti e questo rende la settimana meno lineare. Ti trovi a riflettere su questioni personali o familiari che richiedono attenzione. Sul lavoro serve pazienza. Non tutto si risolve subito, ma puoi fare piccoli passi avanti.

10 – Oroscopo di Joss: Bilancia

Cerchi equilibrio, ma alcune situazioni ti mettono un po’ alla prova, soprattutto nelle relazioni. Potresti sentirti indeciso o poco compreso. È importante chiarire ciò che vuoi davvero. Evitare il confronto diretto non aiuta in questa fase.

11 – Oroscopo di Joss: Scorpione

Non è una settimana esplosiva, ma hai comunque una buona capacità di controllo e profondità. Riesci a leggere tra le righe delle situazioni e questo ti dà un vantaggio. In ambito emotivo ci sono riflessioni importanti. Se eviti di chiuderti troppo, puoi trasformare qualcosa a tuo favore.

12 – Oroscopo di Joss: Capricorno

Ti senti sotto pressione per via di responsabilità o impegni che sembrano accumularsi. La voglia di controllare tutto potrebbe aumentare lo stress. È una settimana che richiede resistenza più che iniziativa. Cerca di non isolarti troppo e di chiedere supporto se serve.