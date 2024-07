Oggi martedì 16 luglio 2024 quali sono le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox? Ecco cosa dicono le stelle, segno per segno

Ora che I Fatti Vostri sono in vacanza, l’oroscopo di Paolo Fox tornerà a settembre nella trasmissione Rai. Ma, nonostante tutto, l’esperto dei segni, ci regala comunque le sue previsioni giorno dopo giorno tramite la sua app ufficiale. Ecco tutte le previsioni delle stelle per la giornata di oggi, martedì 16 luglio!

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete

Partiamo subito con il segno dell’Ariete!

Nella giornata di oggi è necessario fare attenzione ai soldi. Per vicende legate al passato o troppe spese maturate in queste settimane, è necessario riequilibrare i conti.

Se sei stato male tra febbraio e marzo devi recuperare non solo per ottimismo ma anche per forma fisica.

In ogni caso si vedono segni di miglioramento tra mercoledì e giovedì con la Luna favorevole. Se hai un incontro di lavoro nei prossimi giorni, sarà molto positivo!