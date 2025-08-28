L’oroscopo di oggi giovedì 28 agosto ci riserva delle nuove previsioni per i segni. Scopriamo insieme cosa dice l’oroscopo di Paolo Fox grazie all’app dell’esperto (che ringraziamo). Ricordiamo, come sempre che su Rai 2 I Fatti Vostri torneranno a settembre.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Finalmente inizi a sentirti più leggero. Dopo settimane complicate, qualcosa si è sbloccato e ora riesci a guardare avanti con più sicurezza.

Quando punti un obiettivo, nulla ti ferma: anche se hai preso decisioni difficili e non condivise da tutti, stai dimostrando di avere una grande forza interiore.

Chi ha interrotto una collaborazione che non funzionava, ora inizia a respirare: senti che era la scelta giusta.

Nuove opportunità in arrivo da ambienti lavorativi diversi rispetto a inizio anno.