Paolo Fox Oroscopo settimana

Oroscopo Paolo Fox dal 9 al 15 dicembre 2024: eccoci di nuovo con l’imperdibile appuntamento settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Dopo la pausa estiva torna l’appuntamento di Paolo Fox a I Fatti Vostri per la classifica settimanale.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo di oggi e domani, con la classifica e le stelle della settimana.

LEGGI ANCHE: Le previsioni di Paolo Fox della scorsa settimana: molto bene Leone, male Cancro

Scorpione – 12

C’è Marte che forma un po’ di attrito nella vostra vita.

Arriva per voi una settimana in cui non avrete un attimo di tregua, specialmente tra giovedì 12 e venerdì 13.

Cercate di coltivare dei buoni propositi in vista del 2025.

Ecco le altre previsioni di Paolo Fox a I Fatti Vostri.