Oroscopo Paolo Fox weekend: previsioni 18, 19 e 20 settembre 2020

12 Paolo Fox oroscopo del weekend: 18, 19 e 20 settembre 2020

Oroscopo Paolo Fox del weekend, 18, 19, 20 settembre 2020: continua l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e le sue stelle. È ricominciata la stagione de I Fatti Vostri e dunque Paolo Fox torna con le sue previsioni del giorno.

Vediamo dunque le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo l’andamento delle stelle. Grazie al solo e unico Paolo Fox.

Forte agitazione per l’Ariete: 2 stelle

In amore non tutto è andato come avreste voluto, specialmente nel mese di agosto.

Questo weekend parte in maniera molto agitata, anche se nella giornata di domenica migliorate.

Venerdì e sabato potreste sentire crescere un forte malumore, per via Giove e Saturno dissonanti.

