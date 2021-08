12 Oroscopo Paolo Fox oggi

Paolo Fox: oroscopo di oggi, giovedì 19 agosto 2021: torna l’appuntamento fisso con l’oroscopo di Paolo Fox. Dopo la fine stagione de I Fatti Vostri, le previsioni del giorno sono fornite dall’App ufficiale dell’astrologo, Astri di Paolo Fox.

Vediamo dunque come saranno le stelle di oggi, seguendo il classico andamento zodiacale dall’Ariete ai Pesci.

Ariete – 12

Oggi cercate di mantenere la calma, sia in amore che nel lavoro.

Questa giornata potrebbe rivelarsi un po’ difficoltosa e quindi bene andarci piano.

Se qualcosa non va come vorreste, aspettate prima di reagire perché perdere la pazienza non fa al caso vostro.

A seguire tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.