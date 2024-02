Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2024

Oroscopo

Paolo Fox Oroscopo settimana

Oroscopo Paolo Fox dal 19 al 25 febbraio 2024: eccoci di nuovo con l’imperdibile appuntamento settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Torna come ogni settimana Paolo Fox a I Fatti Vostri per la classifica settimanale.

Ecco dunque le previsioni complete dell’oroscopo di oggi e domani, con la classifica e le stelle della settimana.

Toro – 12

Al dodicesimo posto troviamo il Toro.

Venere è un po’ particolare, probabile che ci siano delle piccole insicurezze.

La seconda parte dell’anno è evanescente, ma avete tempo fino a maggio per mettere in ordine alcune questioni.

Siete molto combattivi e avete smesso di essere accomodanti. Continua a seguire tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox...

Leone – 11

All’undicesima posizione c’è il Leone.

Forse avete qualche dubbio in amore e potreste volere rinnovare il rapporto. Se c’è ripetitività state attenti.

Buon Cielo per il lavoro, ma siete abbastanza tormentati. Non riuscite a mantenere la calma.

Continua…

Classifica Paolo Fox, Vergine – 10

Alla decima posizione, poi, la Vergine.

Probabile che tra fine gennaio e inizio febbraio c’è stato qualcosa in più. Le scelte più importanti andranno fatte entro maggio.

Ora dovete capire come procedere, ma almeno attorno a voi trovate solo persone che tengono davvero a voi.

Ma andiamo avanti…

Oroscopo settimana, Capricorno – 9

Il Capricorno si trova alla nona posizione.

Mancano un po’ di stimoli e forse siete davvero stravolti a causa degli svariati impegni.

Attenzione perché l’inizio della settimana nasce con una Luna stancante. State aspettando la soluzione per quanto riguarda l’aspetto economico.

Proseguiamo…

Classifica Paolo Fox settimana, Pesci – 8

Si continua quindi con l’ottavo posto per i Pesci.

Il Cielo vi libera di un peso ma pensate di essere state vittima di un’ingiustizia.

A volte esagerate nel valutare le situazioni che vivete, un po’ di calma ci vuole. Se avete un amore importante coltivatelo al meglio.

Continua per la classifica settimanale di Paolo Fox e le sue stelle...

Oroscopo Paolo Fox settimana: Scorpione – 7

Al settimo posto troviamo lo Scorpione.

Tenete molto alle tradizione, soprattutto in famiglia.

Recuperate ciò che di bello è stato.

Continuiamo…

Paolo Fox oroscopo: Cancro – 6

Il sesto posto è occupato poi dal Cancro.

La fase di tensione sembra quasi completata e in questi giorni state riuscendo a fare qualcosa in più per voi stessi.

Lasciate spazio all’amore.

Continua per l’oroscopo settimanale di Paolo Fox...

Oroscopo Paolo Fox settimana: Ariete – 5

Alla quinta posizione l’Ariete.

La vostra vita è fatta di lotte e battaglie ma non vi dispiace.

Andate alla ricerca di un nuovo progetto.

Continua per la classifica settimanale di Paolo Fox...

Bilancia – 4

Il quarto posto è per la Bilancia.

Ottimo Cielo per l’amore. Ci tenete molto ad apparire e a piacere, vi sentirete meglio con voi stessi.

L’estate sarà molto importante per il lavoro, ma al momento provate un certo senso di disagio.

Ecco gli ultimi segni della classifica di Paolo Fox...

Classifica settimana Paolo Fox: Gemelli – 3

La medaglia di bronzo questa settimana va ai Gemelli.

Siete molto forti e vivaci mentalmente. Dovete trovare nuovi stimoli.

Se fino ad oggi avete aspettato la risposta di una persona, adesso vi muoverete voi.

Prosegui per gli ultimi segni di Paolo Fox...

Oroscopo Paolo Fox settimana: Sagittario – 2

Il secondo posto è occupato dal Sagittario.

Il Cielo è formidabile come voi, non vi arrendete mai. Non vi mettete in un angolo e tentate cose che non sapete fare.

Forse qualche cambiamento sul lavoro ci sarà da qui a giugno.

Continua per il primo segno della classifica di Paolo Fox...

Acquario – 1

In vetta l’Acquario.

Venere importante: se avete rivelato i vostri sentimenti a qualcuno e vi hanno rifiutato non ci starete male. Andate oltre.

Le relazioni di coppia e il lavoro sono molto forti, potreste ricevere delle potreste importanti.

Grazie a Paolo Fox e al suo oroscopo settimanale.