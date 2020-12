12 Oroscopo Paolo Fox settimana 14, 15 e 20 dicembre 2020: tutti i segni e la classifica

Oroscopo Paolo Fox dal 14, 15 e 20 dicembre 2020: come ogni lunedì torna l’imperdibile appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Grazie al ritorno in TV de I Fatti Vostri, Paolo Fox ci racconta tutte le previsioni della classifica settimanale segno per segno.

Proseguendo la lettura dell’articolo, vediamo insieme le previsioni settimanali con la classifica del giorno, di oggi e domani, basandoci sulla classifica di Paolo Fox.

Inizio settimana difficile per la Vergine – 12

Venere è strana e forse per concentrarvi troppo sul lavoro vi state dimenticando l’amore.

Qualcuno potrebbe reclamare la vostra presenza e in effetti avete qualche dubbio.

In questa settimana potreste avere dei piccoli fastidi sentimentali, soprattutto nel weekend.

A seguire tutte le altre previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox.