Ecco l’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend: cosa dicono le stelle per le giornate dell’8, 9 e 10 novembre 2024

Sta per partire un nuovo weekend e come da tradizione arriva puntualmente l’Oroscopo di Paolo Fox per le giornate di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 novembre 2024.

Nel corso della diretta de I Fatti Vostri sono infatti arrivate le previsioni per il fine settimane. Andiamo a scoprire cosa ci dicono le stelle.

Oroscopo Paolo Fox: Toro

Due stelle per il Toro.

Weekend importante. Oggi e domani giornate favorevoli.

Lasciate correre.

Dall’11 arriva Venere positiva.