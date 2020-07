Oroscopo Paolo Fox del weekend e dell’estate: 10, 11 e 12 luglio 2020

12 Paolo Fox oroscopo del weekend e dell’estate 2020: venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 luglio 2020

Oroscopo Paolo Fox del weekend 10, 11, 12 luglio 2020: continua l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Dopo la fine della stagione de I Fatti Vostri, Paolo Fox torna con le sue previsioni del giorno tramite l’App Astri di Paolo Fox.

Vediamo dunque le previsioni del giorno, di oggi e domani seguendo il classico andamento astrologico. Grazie al solo e unico Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox domani e fine settimana: 12 – Ariete

Avete una bella carica di energia, che raddoppierà nel corso di tutto il weekend.

La Luna sta per entrare nel vostro segno e Marte già è presente, questo vuol dire che vi aspettano dei grandi giorni, soprattutto in amore.

Dopo tante complicazioni finalmente potreste vivere le relazioni in maniera tranquilla, attenti a non gettare via delle relazioni importanti.

