La pagina Wikipedia del GF modificata dopo la vittoria di Perla e diventa il “Grande Fratello di Beatrice Luzzi”

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Marzo 2024

Grande Fratello

Poco dopo la vittoria di Perla Vatiero, la pagina Wikipedia del GF ha subito una modifica. Alcuni hanno notato la dicitura: “Il Grande Fratello di Beatrice Luzzi”. E sul web non è mancata l’ironia da parte dei fan.

La pagina Wikipedia dopo la mancata vittoria di Beatrice Luzzi

Ieri sera la finale del Grande Fratello, particolarmente combattuta, ha visto la vittoria di Perla Vatiero su Beatrice Luzzi. Risultato che ha scatenato diverse reazioni. Le due concorrenti, a modo loro, si sono rese protagoniste. La prima arrivando in corsa, la seconda, invece, per ben sei mesi. La maggior parte delle dinamiche nate nella Casa sono partite proprio da coloro che hanno spento le luci, uno dei momenti più magici del Grande Fratello.

LEGGI ANCHE: Signorini non si accorge di essere ripreso e sussurra qualcosa a Beatrice dopo la vittoria di Perla (VIDEO)

Eppure su Wikipedia qualcuno, non si conosce colui o colei che ha realizzato questa modifica, si è divertito a cambiare la pagina della trasmissione con un appunto ritenuto necessario evidentemente. Come si legge da alcuni screen diffusi sui social, infatti, per un po’ si è letto quanto segue: “La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello (di Beatrice Luzzi) è andato in onda in…”.

La modifica momentanea sulla pagina del Grande Fratello – Wikipedia

Ora chiaramente la pagina ha subito un ripristino. Non compare più questa dicitura, ma pare evidente che chi ha compiuto questo gesto non abbia gradito il risultato del televoto. La scelta infatti è ricaduta su Perla Vatiero e tanti fan del Grande Fratello ne sono rimasti sorpresi, aspettandosi magari un risultato differente.

Forse i più hanno dato per scontata la vittoria di Beatrice Luzzi. In tutti questi mesi si è resa molto presente in quelle che sono state dinamiche della Casa. Fin dalla prima settimana si è resa protagonista di attriti con alcuni concorrenti, ma ha anche stretto amicizie speciali. Perla Vatiero dalla sua però in molti l’hanno reputata come l’unica in grado di riuscire a ostacolare l’attrice.

In ogni caso Beatrice Luzzi, anche se non ha vinto, può ritenersi comunque soddisfatta del percorso realizzato. Lei stessa ci ha tenuto a ringraziare tutti per l’affetto mostrato in questi mesi da parte dei suoi fan, che l’hanno sempre supportata.