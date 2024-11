Nella puntata di Verissimo del 30 novembre è stata ospite Maura Paparo, ex insegnante storica di Amici. Tra le sorprese ricevute c’è anche un video messaggio di Garrison, suo collega proprio nel talent di Maria De Filippi e suo grande amico. Il momento è stato molto bello ed entrambi si sono commossi.

Garrison manda un video messaggio al’ex collega di Amici Maura Paparo

Per qualche minuto a Verissimo abbiamo assaporato la storia di Amici. Infatti è stata ospite di Silvia Toffanin nella puntata del 30 novembre Maura Paparo. Molti la ricorderanno come insegnante di danza nel famoso talent e proprio di recente lei è stata giudice di una sfida.

LEGGI ANCHE: L’ex allievo di Amici Christian Stefanelli fa un commento omofobo e bestemmia, poi cancella tutto e si scusa (VIDEO)

La coreografa ha ripercorso la sua vita rispondendo anche alle domande della conduttrice. E poi per lei c’è stata una bella sorpresa. Il talk del weekend di Canale 5 ha infatti raggiunto Garrison che proprio con Maura ha fatto la storia di Amici. I due, oltre ad essere colleghi, sono anche grandi amici. E proprio Garrison le è stato molto vicino nel momento del tumore. Nel parlare del suo rapporto con la Paparo, il famoso ballerino e coreografo si è anche commosso:

“Lei per me è stata una mamma, una sorella, una fidanzata. Va molto di moda avere la tua famiglia scelta e la tua famiglia biologica, lei è la mia famiglia scelta. Ogni tanto, tutt’oggi, vedo il momento in cui Maura pensa ai suoi genitori. Ma io mi fermo aspetto che passi e poi continuiamo. Maura ha scoperto di avere un tumore, è venuta a casa mia e mi ha raccontato tutto. E il suo problema era sua figlia e suo fratello. Era più spaventata per sua figlia che per lei. Io senza Maura non vivo bene, perché è parte dell’aria che respiro. Senza di te sono nulla. Tu sei fondamentale nella mia vita, ma lo sai. Ti voglio un mondo di bene”.

LEGGI ANCHE: Sonia Bruganelli contro Ballando con le stelle a Belve

Ovviamente anche Maura Paparo si è commossa dopo aver visto il video di Garrison. E ha parlato del suo rapporto con lui: “Garrison ha dimenticato di dire che più che mamma ogni tanto faccio la badante. L’ho conosciuto che aveva i leggins, lo scaldamuscolo e il ricciolone, agli inizi proprio. Noi abbiamo veraamente un’amicizia grandissima. Ogni tanto mi fa arrabbiare perché sparisce, non risponde al telefono”.

I due si sono conosciuti quando lei aveva soli 14 anni. Quindi questa amicizia va avanti da lunghissimi anni e si sono sempre sostenuti.