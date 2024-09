Noto per aver interpretato Thorne in Beautiful, ecco chi è l’attore Clayton Norcross: età, moglie figli, carriera e Instagram

È stato Thorne in Beautiful, ruolo iconico che ha letteralmente svoltato la sua carriera di attore! Conosciamo meglio chi è Clayton Norcross, nel 2024 concorrente del Grande Fratello. Ecco alcune news e curiosità su di lui come età, moglie e figli, carriera e Instagram dove poterlo seguire.

Chi è Clayton Norcross

Nome e Cognome: Clayton Wesley Norcross

Data di nascita: 8 settembre 1954

Luogo di nascita: Arcadia, California (Stati Uniti)

Età: 70 anni

Altezza: 1 metro e 84 centimetri

Peso: non conosciamo il peso preciso di Clayton

Segno zodiacale: Vergine

Professione: attore

Moglie: Clayton è stato sposato con Andrea Sulzbacher

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @claytonnorcross.official

Clayton Norcross età, altezza e biografia

Quanti anni ha Clayton Norcross e dov’è nato? Nato l’8 settembre 1954 ad Arcadia, in California, sotto il segno zodiacale della Vergine, Clayton ha un’età di 70 anni.

L’altezza di Clayton corrisponde a 1 metro a 84 centimetri. Nulle al momento le informazioni sul peso.

Come si apprende dalla biografia, non c’è solo Beautiful nella carriera dell’attore, ma sono davvero moltissimi i progetti che l’hanno coinvolto negli anni. In seguito tutti i dettagli.

Vita privata

Sul fronte vita privata, invece, non sappiamo granché. Molto riservato non sappiamo se oggi l’attore ha una moglie (anche se pare avere un matrimonio alle spalle con Andrea Sulzbacher) e dei figli.

Dove vive Clayton Norcross? L’attore vive tra Roma e Ls Angeles.

Dove seguire Clayton Norcross: Instagram e social

Amanti di Beautiful o semplici estimatori, se volete seguire Clayton Norcross potete farlo su Instagram e anche su Facebook, tra i social. È lui stesso ad aggiornare i fan di tutti i suoi spostamenti e progetti lavorativi.

Carriera

La carriera di Clayton Norcross è costellata di tanti successi. Non solo film al cinema e in TV, ma anche serie televisive molto amate e programmi assai seguiti dal pubblico.

Tra tutti come dimenticare il suo ruolo in Beautiful, quando ha prestato il suo volto a Thorne o il suo impiego come concorrente a La Fattoria, fino alla nuova esperienza al Grande Fratello. Qui a seguire tutti i dettagli….

Film e programmi TV

Tra i film al cinema ricordiamo Sky Hight nel 1985. Pochi anni più tardi è stata la volta di Prossima fermata: paradiso (1991). A seguire Passioni omicide nel 1995. Poi accanto a Sabina Guzzanti ha condotto La posta del cuore nel 1998 e a seguire ha recitato in Una furtiva lacrima nel 1999.

Negli anni 2000 invece indichiamo Air rage – Missione ad alta quota nel 2001; Delirium nel 2005; Federico e Giulietta nel 2010 e Baci salati nel 2012.

In TV invece abbiamo avuto modo di vedere Clayton Norcross ne I Colby, poi il vero successo è arrivato con Beautiful e successivamente con La donna del mistero 2. Poi si è passati a Cronaca nera e Milagros. Nella carriera dell’attore segnaliamo come altri progetti Un medico tra gli orsi e Baywatch, così come JAG – Avvocati in divisa. Sempre a fine anni ’90 ha lavorato per Sotto il cielo dell’Africa e V.I.P.

Passiamo poi al 2005 con La Fattoria e Pompei (nel 2007). Ancora vi segnaliamo 6 passi nel giallo – Omicidio su misura e Hawaii Five-0 nel 2012. Nella lista di lavori non mancano Youthful Daze (2014/2015), ma anche la serie televisiva Marvel, Agent Carter nel 2016.

Poi infine nel 2022 Avanti Un Altro; Sensualità a corte nel 2023 e il Grande Fratello.

Beautiful

Inutile dire che il vero successo per Clayton Norcross sia arrivato grazie a Beautiful. È stato lui a interpretare il primissimo ruolo di Thorne nella soap opera statunitense, facendosi amare e apprezzare dal pubblico. Nonostante siano passati tanti anni (e puntate) dalla sua apparizione nella serie TV (era il 1987), Clayton continua a essere ricordato con grande affetto.

Milagros

Un’altra serie di successo nella carriera di Clayton è Milagros. Serie dove ha recitato anche un’altra attrice ed ex gieffina come Grecia Colmenares.

La fattoria

Durante il 2005 Clayton Norcross ha avuto la possibilità di mettersi in gioco a La Fattoria, edizione vinta poi da Raffaello Tonon, sotto la conduzione di Barbara d’Urso.

Avanti Un Altro

Nel 2022 Clayton è stato anche uno dei protagonisti del salottino di Avanti Un Altro.

Clayton Norcross al Grande Fratello

Che fine ha fatto Clayton Norcross? Nel 2024 lo ritroviamo come uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. Un nuovo reality show, dunque, dove mettersi in gioco e mostrare le tante sfaccettature del suo carattere.

L’edizione condotta da Alfonso Signorini, vedrà la presenza di Cesara Buonamici e della new entry ed ex gieffina, Beatrice Luzzi. Inviata social sempre Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello 2024

Siete sicuri di ricordare chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello? Per l’occasione abbiamo pensato di riproporvi la lista qui a seguire con tutti i nomi, a partire proprio dagli inquilini uomini: Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Luca Calvani e Tommaso Franchi.

Poi nel cast femminile del GF vediamo invece: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Il percorso di Clayton Norcross al GF

Per conoscere dettagliatamente il percorso di Clayton Norcross nella Casa del Grande Fratello, potete farlo seguendo gli aggiornamenti successivi.

1° settimana: Clayton ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia. Come se la caverà? (IN AGGIORNAMENTO)