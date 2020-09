1 Uomini e Donne: sui social scontro di fuoco tra Pamela Barretta e Enzo Capo

Non c’è proprio tregua tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Nelle ultime ore hanno dato vita ad uno scontro di fuoco sui social e non sono mancate le accuse. La dama dopo aver già attaccato il cavaliere nei giorni scorsi, è tornata alla carica.

Tutto è cominciato nel momento in cui Pamela Barretta ha postato nel suo profilo dei messaggi privati di alcuni fan, che davano contro a Enzo. Tutto è legato alle registrazioni di Uomini e Donne, quando è spuntata fuori la relazione del cavaliere con una ragazza, a suo dire però già terminata. I fan della Barretta, esattamente come lei, credono che Enzo Capo stia mentendo.

Per tale ragione, proprio quest’ultimo ha pensato bene di intervenire su Instagram e replicare. Ecco quanto raccolto da Isa & Chia:

“Ragazzi, devo dire che mi è tornato il sorriso. Finalmente sono di nuovo felice. C’è gente che spara solo cattiveria e a me non interessa. Io sono di nuovo felice. E’ incredibile che queste persone non perdano occasione. Stanno sempre sui social e continuano a sparlare. Ma non sarai l’ultima a essere stata lasciata. Fattene una ragione, fatti la tua vita. Non ti ho voluto riprendere! Enjoy!”

A questo punto, come fa notare Isa & Chia, Pamela Barretta è intervenuta a gamba tesa contro Enzo Capo:

“Forse non hai capito: ho fatto quello che ho fatto solo per smascherarti, perché c’è gente che lavora seriamente. Tu siccome non hai un lavoro serio, dovresti trovarlo. Perché a 50 anni, poveretto, sulle spalle dei genitori non è un granché. […] La laurea finta appenditela sul water. Io ho fatto solo 13: io le persone false le smaschero, non perché mi brucia. Sei uno sfigato! […]

Nello scontro di fuoco con Enzo Capo, Pamela Barretta ha aggiunto:

A 50 anni fai i balletti e vorresti copiare Gianluca Vacchi, ma non c’hai manco 1 euro! Ti sei dimenticato che alle Maldive mi imponevi di bere l’acqua calda con 36 gradi e mi hai imposto di fare le storie dove eravamo sulla water villa, solo per mostrare alla gente che eravamo sulla water villa, ma non ci siamo stati. Te ne sei dimenticato? Mi hai fatto passare come una che butta i soldi, però non lo hai detto che la mattina ti preparavo i panini col pomodoro per il pranzo. Sei uno sfigato! Secondo te perché non ti ho dato un figlio? Perché avevo già sentito puzza di demenza senile. […] Poveretta quella donna che ti ha al suo fianco. Veramente una donna sfortunata!”

Anche Enzo Capo ha voluto rispondere con dei messaggi privati dei suoi follower e successivamente esprimendo il suo pensiero contro Pamela Barretta. Non sono mancate forti accuse e insulti. Andiamo a vedere in che modo…