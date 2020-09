1 Uomini e Donne: Pamela Barretta sui social attacca nuovamente Enzo Capo, dopo lo scontro in puntata. Le dure parole della dama

È un fiume in piena in questi giorni Pamela Barretta. Con la nuova stagione di Uomini e Donne, nel corso della prima puntata, la dama è stata assoluta protagonista, così come Gemma Galgani, fresca di lifting e d’incontro con un nuovo cavaliere. Ma torniamo a Pamela. Che sarà successo stavolta?

Le anticipazioni di Uomini e Donne oltre ad informare sulla presenza dei nuovi tronisti, ha fatto il punto della situazione anche tra Pamela Barretta e Enzo Capo. Lei, inizialmente tranquilla, si è presentata in trasmissione con la voglia di intraprendere una nuova conoscenza, ma quando si è parlato del cavaliere, ha fatto importanti insinuazioni. Tra loro sono volate accuse non di poco conto.

Enzo Capo ha dato a lei della pazza, lei invece ha rivelato come lui se la spassi con ragazze molto più giovani di lui, tra cui una certa Lucrezia, 18enne di Stoccarda, con la quale però sembra essersi già lasciato proprio a causa di Pamela Barretta. Quest’ultima su Instagram, dopo la medesima puntata, ha parlato di ‘verità scomode’ e di essersi sentita dare della pazza per questo motivo, aggiungendo ancora:

“Ma come funziona la vita? Uno tradisce, posta la foto con un’altra donna, poi la elimina e la colpa della sua rottura è mia???. Ma chi è il pazzo qui?“.

Ha detto. Pamela Barretta, però, non si è fermata qui e nel corso di una diretta sul social, come raccolto da Daily News 24, è tornata sull’accaduto e non ha risparmiato l’ennesimo attacco a Enzo Capo, sparando a zero su di lui. Ecco in che termini:

“Su Uomini e Donne ci guadagniamo tutti, ma c’è chi è proprio morto di fama e finge, prende in giro tutti pur di stare lì”.

Ha detto Pamela Barretta, facendo riferimento proprio alla storia tra Enzo e tale Lucrezia di Stoccarda. La dama è convinta che i due siano ancora insieme e per questo è tornata alla carica, parlando anche del mestiere di Capo:

“Lascio spazio ai morti di fama che non hanno un lavoro e allora si accaniscano alla sedia per sfamarsi. Fingono di fare gli imprenditori ma non hanno niente quindi fanno di tutto per rimanere ad Uomini e Donne”.

Sempre in merito alla diatriba al veleno con Enzo Capo, attaccato sui social, Pamela Barretta ha avuto qualcosa da ridire anche contro Tina Cipollari…