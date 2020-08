Pamela Barretta sbugiarda Tina Cipollari. È guerra aperta!

1 Uomini e Donne: guerra aperta tra Pamela Barretta e Tina Cipollari. La dama sbugiarda l’opinionista. Ecco cosa è accaduto

Giovedì 27 agosto, dopo tanta attesa, hanno preso il via le registrazioni di Uomini e Donne. Oltre a conoscere i nuovi tronisti e le nuove regole anti-Covid, vi è stato anche uno scontro tra una dama e Tina Cipollari. E no, stavolta non facciamo riferimento a Gemma Galgani, ma a Pamela Barretta.

Da diverso tempo ormai la Barretta è una delle protagoniste indiscusse del dating show di Canale 5. Il tutto per via della travagliata frequentazione con Enzo Capo. Con lui non riesce proprio a trovare un punto d’incontro e sembra ormai essere arrivata ad un punto di non ritorno. Stando a quanto riferito dalle anticipazioni di Uomini e Donne, fatto il suo ingresso in studio, Pamela Barretta è parsa inizialmente molto tranquilla e vogliosa di trovare l’amore. Qui ha raccontato la sua verità in merito al cavaliere. Pamela ha criticato duramente Enzo, sostenendo, a suo modesto parere, come lui dovrebbe farsi da parte perché impegnato con un’altra donna. Questo ha aperto le danze per l’ennesimo faccia a faccia tra i due, che ha coinvolto anche Tina Cipollari in seguito.

Tra Pamela Barretta ed Enzo Capo sono volate accuse reciproche. Lui le ha dato della pazza e lei ha insinuato come se la spassi con le 18enni e in particolare con una certa Lucrezia di Stoccarda. Secondo la Barretta, Enzo si sarebbe presentato proprio per coprire la cosa. Al contempo però Capo ha replicato dicendo che Lucrezia l’avrebbe lasciato proprio a causa sua.

Ed è proprio in quel momento che è entrata in gioco Tina Cipollari. L’ex moglie di Kikò Nalli ha dato della stalker a Pamela Barretta. Ma non solo, perché l’opinionista ha anche rincarato la dose ribadendo come la dama sia affetta da manie di persecuzione, dandole della maleducata. Sempre Tina ha rivelato come dopo un suo incontro con Enzo per via di alcune sponsorizzazioni, sia stata contattata da Pamela. La dama in questa circostanza pare aver fatto il terzo grado alla Cipollari, la quale non si spiega come sia riuscita ad avere il suo numero di telefono.

Pamela Barretta a quel punto ha abbandonato lo studio tra i fischi del pubblico, mentre Enzo Capo ha deciso di proseguire il suo percorso da single a Uomini e Donne. Ma questo è solo l’inizio della guerra in atto tra Pamela e Tina Cipollari.

Continua…