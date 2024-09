Il comunicato del Grande Fratello delle ultime ore rende nota la notizia che Clarissa Burt ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, in via momentanea. Nella medesima nota ufficiale è stato rivelato anche il motivo.

Clarissa Burt lascia il Grande Fratello

È giunta questa sera la notizia che una concorrente è lasciato la Casa del Grande Fratello. Ci teniamo a precisare però che non si tratta di una cosa definitiva e, per fortuna, non ci sono problemi di salute o familiari! Anzi, si tratta di una cosa molto importante.

La gieffina in questione è Clarissa Burt! La nota attrice ha dovuto uscire dal gioco per qualche momento perché per lei è previsto un premio importante. Si parla per la precisione di una importante onorificenza, come precisato dal comunicato ufficiale dal Grande Fratello.

Clarissa Burt dunque ha lasciato la Casa del Grande Fratello, ciò significa che per qualche giorno potrebbe essere assente e tornare, magari, direttamente tra domenica e lunedì, non sappiamo con precisione. Ma leggiamo il comunicato del GF:

“COMUNICATO UFFICIALE – Clarissa Burt è uscita momentaneamente dalla Casa del Grande Fratello per andare a ricevere una importante onorificenza”, si legge nella nota ufficiale.

Insomma un gran bel traguardo per Clarissa Burt che ha dovuto rimandare persino il suo impegno con il Grande Fratello per poter ricevere questo premio. Vedremo se arriveranno ulteriori notizie nelle prossime ore!