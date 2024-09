Nelle ultime ore, al Grande Fratello Jessica Morlacchi si è lasciata scappare qualche commento spinto su Giglio, parlando con Mariavittoria e Ila, che ha attirato l’attenzione dei social.

A dieci giorni dall’inizio del GF si sono già delineate certe simpatiche, che hanno in poco tempo coinvolto anche gli spettatori. Largo spazio è già stato dato a Lorenzo e Shaila, per i quali è in arrivo anche un aereo, e a Javier e Shaila.

Più in disparte al momento ci sono invece Jessica e Giglio. I due sono molto affettuosi l’una con l’altro e dormono anche insieme, ma nulla di più. Jessica ha detto sin da subito che per lei Luca è troppo piccolo, ma è ben felice di riceverne le attenzioni.

Anche per loro sui social ci sono già fan che shippano. Negli ultimi giorni, soprattutto, hanno potuto assistere ad alcune scene molto tenere tra i due: abbracci sempre più numerosi, bacetti del buongiorno, carezze…

Lo stesso Signorini ieri sera, durante la puntata, ha provato ad indagare su questo rapporto con le Non è la Rai, secondo le quali, però, tra i due non ci sarebbe altro che un’amicizia affettuosa.

Ma Jessica in particolare non si è limitata solo a condividere con lui qualche coccola. Un paio di volte si è lasciata andare a commenti un po’ al limite, che, come fatto notare sui social, se avesse fatto un uomo, avrebbero alzato un polverone.

Nelle ultime ore, ha attirato l’attenzione un momento in cui, parlando con Mariavittoria e Ila, la Morlacchi ha dichiarato di voler sbattere al muro e legare il biker emiliano:

“Io questo ragazzino prima o poi, lo sbatto al muro. Non trovano neanche la maglietta, secondo me. Io lo lego lui a breve.“

"Io questo ragazzino prima o poi, lo sbatto al muro. Non trovano neanche la maglietta, secondo me. Io lo lego lui a breve."

Immaginate se sta roba l'avesse detta un uomo… boh qualcuno le deve cucire la bocca perché veramente questo fa schifo

Gli utenti di X hanno trovato queste parole troppo forti. Hanno, infatti, lanciato una riflessione, come anticipato, ribaltando la situazione: e se quelle parole fossero uscite dalla bocca di Giglio nei confronti di Jessica, o in generale di un altro uomo nei confronti di un’altra donna?