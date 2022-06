Pamela Petrarolo ha rifiutato il GF Vip, ma sogna Tale e Quale Show

Una delle naufraghe più amate de L’Isola dei Famosi 16 è stata Pamela Petrarolo. Nonostante sia arrivata in Honduras a programma già ben avviato, la showgirl ha fin da dubito conquistato il cuore del pubblico e del web con la sua simpatia e i suoi modi di fare. In queste ore intanto l’ex naufraga ha rilasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv e nel corso della chiacchierata ha parlato della sua esperienza. Queste le sue dichiarazioni:

“Inaspettatamente ho vissuto questa esperienza per la maggior parte in solitaria. Ne è valsa la pena però perché mi ha dato la possibilità di leggermi dentro e di riflettere. Con la vita frenetica di tutti i giorni era difficile che potessi trovare del tempo per concentrarmi su me stessa. Devo ammettere però che all’inizio ero spaventata per via di alcune paure che mia madre mi ha trasmesso da quando ero piccola. In quel contesto mi è scattato un meccanismo di difesa e ho preso consapevolezza di tante cose. Mi sono resa conto per esempio che riuscivo a sopravvivere alla mancanza di cibo. Non ho accusato la fame e nei primi giorni nemmeno ci pensavo perché ero concentrata su altro. Ho provato ad essere me stessa a prescindere dalle critiche”.