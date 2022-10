1 La commozione di Pamela Prati

Nella serata di ieri abbiamo visto il caso di Marco Bellavia trattato in maniera molto approfondita da Signorini. I concorrenti che sono stati accusati di bullismo sono stati puniti. Ginevra Lamborghini, infatti, è stata squalificata. Giovanni Ciacci, invece, è stato eliminato tramite televoto flash. La più colpita dall’abbandono di Marco, tuttavia, è stata Pamela Prati, la quale si è avvicinata molto a lui. Parlando con Carolina Marconi, infatti, ha affermato: “Infatti lui si era avvicinato a me perché aveva sentito che anche io ero sensibile“.

In seguito il conduttore la ha chiamata in Mistery per parlare con lei. Queste le sue dichiarazioni prima e dopo aver visto un video con un montaggio dei momenti passati insieme al vippone:

“Buonasera, sto male. Sento dolore, tanto. Alfonso, mi spiace non averlo capito e non averlo aiutato. Adesso capisco la frase che mi ha detto: “Tu sei come me”. Quindi gli chiedo scusa e spero che quando esco da qui, se vorrà, io voglio frequentarlo, ci voglio parlare e chiedergli personalmente scusa. Mi sono fatta condizionare. perché hanno visto che c’era una cosa bella tra di noi e hanno voluto mettere la loro.

Ero molto timorosa e sono stata molto gelosa, ti devo dire la verità. Ho detto che forse mi stava prendendo in giro. Non avevo più gli strumenti per poter fare qualcosa. Lui non è un libro come me che possono leggere tutti. Lo leggono al rovescio. Hai visto come ridevo quella sera? Non ridevo così da tempo. credo che le mancanze di Marco siano le stesse che ho anche io. Si chiama “amore”.

Come stavamo dicendo in precedenza Pamela Prati e Marco Bellavia si sono molto avvicinati e avevano creato un bel rapporto. Lui si era fatto avanti:

Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a dormire sul divano’. Sei single? Ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Vuoi che mi trasformi in Brad Pitt? Perché dovrei peggiorarmi? Giaele dice che saremmo una bella coppia? Pamela vieni qui accanto vediamo. Comunque tu sei bellissima che devo dirti. […] Certo che per me Pam è bella, ci mancherebbe, anzi è stupenda.

