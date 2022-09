Pamela Prati è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7 lunedì 19 settembre 2022. Nelle scorse settimane ha rivelato di voler trovare l’amore dentro il reality:

Sarebbe bello ved­ere una storia d’amo­re fra due adulti, perché un adulto ha un vissuto, è più con­sapevole, ma deve va­lerne la pena. Se tr­ovassi l’amore farei un bel regalo ad Al­fonso (Signorini,​ ndr) per ringraziarlo. Voglio un uomo con la “U” maiuscola pe­rché si stanno estin­guendo: nascono tanti maschi ma pochi di­ventano uomini. E io da 4-5 anni non pro­vo l’emozione di innamorarmi (…). Il s**­so? Mi manca abbracc­iare un uomo, perché il se**o è importante se hai un compagno e se c’è un sentim­ento profondo. Non è che non desideri fa­re l’amore, l’ho sem­pre fatto perché sono sempre stata innam­orata, ma mi piaccio­no la dolcezza, gli abbracci, allungare il piede nel letto e trovare quello del mio uomo, appoggiarmi al suo petto. Ecco, se devo essere sin­cera, mi piace di più quello che viene prima e dopo il s**so­.

Oggi è stato il giorno del grande ritorno al GF Vip per Pamela, a distanza di anni dalla prima partecipazione. A commentare è stata Eliana Michelazzo, anche lei entrata nella bufera durante il caso Mark Caltagirone che tutti conosciamo molto bene. Su Instagram, quindi, ha affermato: “Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella Casa. Intendo quello vero… Ne vedremo delle belle“. Cosa accadrà? Staremo a vedere. Nel corso delle puntate, sicuramente, se ne parlerà tanto. Non solo in diretta ma forse anche tra una chiacchierata e l’altra con gli inquilini.

