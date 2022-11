NEWS

Nicolò Figini | 25 Novembre 2022

GF Vip 7

L’attacco di Pamela Prati

Oggi abbiamo visto un video in cui Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Sarah Altobello hanno parlato alle spalle di Edoardo Tavassi. Cosa c’entra Pamela Prati? Partiamo dall’inizio della storia. In suo soccorso è arrivata per prima la sorella Guendalina, la quale ha definito le tre donne delle streghe, delle false e delle megere invidiose. In seguito ha aggiunto:

“Io odio la falsità della gente. Se uno ti sta sulle pal*e, e deve essere motivato, io con quella persona non ci rido e non ci scherzo. Capite la falsità? Si sbellicano dalle risate davanti e poi dietro dicono le peggio cose. Innanzitutto vorrei precisare che lì dentro non ci sta Einstein o attori hollywoodiani. C’è chi entra per iniziarla e chi, come Patrizia, perché ormai è finita la carriera. Sarah Altobello è famosa perché non sa parlare e si inca*za se Edoardo la prende in giro. Aveva riso anche lei fino a due secondi prima“.

A prendere le difese del concorrente e a dare ragione a Guendalina ci ha pensato anche Pamela Prati. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, ha espresso il suo punto di vista su Instagram ciò che ha sentito. Sappiamo che il suo rapporto con la Rossetti non è mai stato del tutto rosa e fiori:

“Ma come si può parlare male di tutti? Davanti in un modo e alle spalle in un altro. Iniziano a cadere le maschere. Fanno così con tutti. Sono sicura che prima o poi lo faranno anche tra loro stesse. E con tutti la stessa modalità: attaccare la carriera. Che brutta cosa“.

