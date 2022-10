Pamela Prati, durante la diretta del GF Vip, ha saputo di non essere indagata per il caso Mark Caltagirone

La replica di Pamela Prati

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera si è aperta con Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone. Prima di tutto sono stati fatti ascoltare degli audio che la vippona aveva ricevuto in passato. In seguito è stata portata in un’altra stanza ad ascoltare le dichiarazioni di Eliana Michelazzo fatte a Verissimo.

L'intervista di Eliana Michelazzo a #Verissimo: affrontiamo alcuni punti che non tornano tra la sua versione e quella di Pamela Prati. #GFVIP pic.twitter.com/IUGrmF2Fi0 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

Successivamente si è discusso della famosa foto che Pamela si è scattata insieme a un misterioso uomo con il cappello che all’epoca tutti credevano essere Mark Caltagirone. Hanno, infatti, fatto rivedere un’intervista rilasciata dall’individuo a Non è l’Arena all’epoca dei fatti.

Ma chi è l'uomo col cappellino che appare nella foto insieme a Pamela? Ecco la sua versione dei fatti. #GFVIP pic.twitter.com/bf6rfkVtlu — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

In seguito la rivelazione che Pamela Prati stava aspettando: “Il Magistrato dopo aver analizzato le posizioni delle persone coinvolte è arrivato a questa conclusione: Pamela Prati non è indagata“. A spiegare ancora meglio la situazione ci ha pensato la legale della vippona, la quale era presente in studio. Ha specificato che la Prati non è mai stata parte nemmeno delle indagini preliminari portate avanti dal Pubblico Ministero. Ha continuato:

Pamela non è coinvolta in alcun modo in questo processo. Se per anni abbiamo sentito dire che Pamela ha usato i bambini, ha creato… Il Pubblico Ministero non ti ha riconosciuta responsabile di sostituzione di minore.

La precisazione dell'avvocato di Pamela Prati, per comprendere fino in fondo e tecnicamente quanto accaduto giuridicamente in queste ore. #GFVIP pic.twitter.com/3uqrpPr31a — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2022

Ecco, perciò, tutto ciò che il pubblico ha visto capitare alla Prati questa sera. Finalmente una parte del mistero sembra chiarita anche se molte altre cose rimangono ancora insolute. Vedremo cosa succederà nelle settimane che verranno. Continuate a seguirci per tante altre news. Per recuperare la puntata intera andate su Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.