Squalificato Amaurys Perez? Il GF Vip 7 ha deciso

Durante la scorsa puntata del GF Vip 7 del 13 ottobre, nel corso di un fuori onda è emerso un video con protagonista Amaurys Perez. Secondo alcuni utenti del web il pallanuotista si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia, anche se c’è chi l’ha difeso.

Chiaramente la questione è stata ripresa nel medesimo appuntamento da Alfonso Signorini, il quale durante un intervento in studio ha spiegato ai telespettatori da casa quanto stava succedendo. Soffermandosi sul video incriminato su Amaurys Perez ha fatto sapere subito:

“C’è stata segnalata nel corso del live una presunta bestemmia. Naturalmente come sapete, in caso di bestemmia, le conseguenze sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile, al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Quindi vi terremmo aggiornati e la prossima puntata se qualcuno ha bestemmiato uscirà dalla casa”.

Adesso a distanza di qualche giorno abbiamo finalmente il responso dopo un’attenta analisi. Tutti si stanno chiedendo: Amaurys Perez sarà o no squalificato dal GF Vip 7 per presunta bestemmia? Ecco quanto emerso dal comunicato del programma: “Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale”, si legge dalla nota ufficiale postata sui canali social del reality show di Canale 5.

Amaurys Perez dunque potrà proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip! Continuate a seguirci per altre news sul reality e i suoi protagonisti.

