Pamela Prati parla in dialetto sardo alla sorella, ecco cosa si sono dette (VIDEO)

Il dialogo in sardo tra Pamela Prati e la sorella Sebastiana

Questa sera al GF Vip 7 Pamela Prati ha ricevuto una bellissima sorpresa. Nella Casa sono entrati la sorella Sebastiana e il fratello Giuseppe. Un momento davvero bello e commovente, infatti la vippona si è subito messa a piangere quando li ha visti arrivare in giardino. Anche ad Amaurys è scesa qualche lacrima per il bel momento.

Sebastiana e Giuseppe hanno detto a Pamela di continuare così perché fuori ci sono tantissime persone che la amano. E le hanno anche consigliato di non arrabbiarsi per certe dinamiche, di farsi scivolare le cose addosso e di sorridere.

Ad un certo punto è intervenuto anche Alfonso Signorini per parlare un po’, ma non ha chiesto a Sebastiano e Giuseppe che sorella fosse Pamela. E dopo un po’ ha chiesto alla Prati di salutare suo fratello e sua sorella perché se ne dovevano andare.

Ma il pubblico si è accorto che prima di salutarsi Pamela Prati ha detto qualcosa in dialetto sardo a Sebastiana e Giuseppe, specialmente alla sorella. Potete vedere tutto l’incontro e in particolare questo scambio di frasi in sardo QUI, sul sito del Grande Fratello. I telespettatori si sono molto incuriositi, volendo sapere cosa si sono detti.

In pratica Pamela ha detto alla sorella: “Perché non dici tutto quanto quello che ho fatto per te, per voi?”. La sorella ha però risposto: “Hai capito quello che ti ho detto?”. E la Prati: “Cos’è che mi hai detto?”. Hanno ripetuto entrambe le stesse frasi. Probabilmente Pamela avrebbe voluto che la sorella raccontasse qulcosa che lei aveva fatto per la famiglia, mentre Sebastiana non aveva capito la frase di Pamela. Comunque alla fine sembrano essersi capite reciprocamente.

