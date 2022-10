Amaurys Perez eliminato dal GF Vip 7

Chi è l’eliminato della 12^ puntata del Gf Vip 7

Dodicesima puntata del GF Vip 7 e una nuova eliminazione, oltre ovviamente a tante polemiche, colpi di scene ed emozioni. Ma noi parliamo appunto di chi ha lasciato la Casa e quindi ha interrotto il suo percorso nel reality.

Lunedì in nomination sono finiti Amaurys, George, Giaele e Pamela. Quindi il pubblico in questi giorni è stato chiamato a votare per il proprio preferito tra questi quattro nominati. Chi ha ricevuto meno voti ha dovuto lasciare il gioco.

Chiuso il televoto, ecco cosa è successo. Il primo a salvarsi è stato George, mentre la seconda è stata Pamela. Sono quindi rimasti Giaele e Amaurys, ma solo più tardi il conduttore ha rivelato il responso. Così tra i due il pubblico ha deciso di eliminare dal GF Vip 7 Amaurys.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa è… Amaurys! #GFVIP pic.twitter.com/bu9JnJuM8Z — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2022

Queste le percentuali delle preferenze: George 38%, Giaele 22%, Pamela 21% e Amaurys 19%. Il vippone comunque è stato felice di questo risultato, più volte aveva espresso il suo voler tornare a casa dalla sua famiglia e dai figli in particolar modo. Possiamo dire che il pubblico lo ha accontentato con questo televoto.

Potete rivedere tutto sul sito del Grande Fratello.

Novella 2000 © riproduzione riservata.