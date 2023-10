Perché Maria Teresa Ruta è assente da Tale e quale e c’è Guenda Goria?

NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Maria Teresa Ruta assente da Tale e quale e sosituita dalla figlia Guenda

Chi sta guardando questa sera, venerdì 20 ottobre, la quinta puntata di Tale e quale show si è accorto dell’assenza di Maria Teresa Ruta. La nota conduttrice, che sta partecipando al programma in una maniera davvero ammirevole poiché prende anche le critiche sempre col sorriso, oggi non è presente. E al suo posto c’è la figlia Guenda Goria, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni.

Ma perché questo cambio in corso d’opera? Cosa è successo? Come già rivelato un paio di giorni fa, la Ruta è stata costretta a fermarsi. Lo ha rivelato TV Blog parlando di uno stop forzato a causa di un infortunio. Infatti è stata vittima di una frattura, durante la perfromance della scorsa settimana.

Andando più nel dettaglio, Maria Teresa Ruta si è rotta tre costole nel fare alcune prese e passi nell’imitazione di Heather Parisi. Ovviamente questo le ha impedito di sostenere tutte le prove necessarie per poter svolgere l’imitazione che questa sera doveva essere quella di Elettra Lamborghini.

Ma per evitare che ci fosse un’imitazione in meno, la redazione di Tale e quale è corsa ai ripari e quindi ha chiamato una sostituta, rimanendo però in famiglia. A prendere il suo posto stasera è la figlia Guenda Goria. Guenda in passato aveva provato a partecipare al programma di Carlo Conti, non riuscendo però a superare i casting. Ecco che allora stasera può realizzare il suo sogno. A vederla tra il pubblico anche il padre Amedeo.