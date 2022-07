1 Pamela Prati potrebbe non essere una concorrente del GF Vip 7

Per la nuova edizione del GF Vip Alfonso Signorini si sta divertendo molto a pubblicare degli indizi riguardanti i concorrenti che entreranno dentro la casa. Proprio poco tempo fa aveva dato un indizio che aveva fatto pensare tutti a Pamela Prati. La nota showgirl aveva già partecipato al reality, alla prima edizione per la precisione. E si era fatta molto notare, specialmente per la sua uscita di scena.

Data ormai come certa, adesso arriva un’indiscrezione riguardo il fatto che la partecipazione della Prati potrebbe saltare. I contatti ci sono stati davvero e sembrava quasi tutto fatto, ma all’ultimo minuto ci sarebbe stato un problema col contratto. Si vocifera che il problema sia legato al compenso. A lanciare la notizia è la pagina Instagram The Pipol TV che ha scritto:

“Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del GF Vip, in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non si stato risolto. E Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa.”

Ovviamente si tratta di indiscrezioni, voci di corridoio che non hanno ufficialità. Ma spesso, bisogna dirlo, vengono riferite perché effettivamente poi risultano essere vere.

Intanto continuano gli indizi e le teorie sui probabili prossimi concorrenti del GF Vip. Andiamo a vedere le ultime novità a riguardo…