Nicolò Figini | 11 Novembre 2022

GF Vip 7

Nuova indiscrezione su un concorrente del GF Vip 7

Il GF Vip 7 sta andando avanti con la sua messa in onda portando grande successo a Canale 5 in termini di ascolti. Proprio durante la conferenza stampa riguardante l’andamento sotto tale punto di vista, Pier Silvio Berlusconi ha rivelato che il reality verrà allungato ufficialmente. E non solo, infatti è stato annunciato anche il ritorno di Temptation Island la prossima estate così come quello de L’Isola dei Famosi in primavera. Per La Talpa, purtroppo, si dovrà aspettare l’autunno 2023. Tornando però al Grande Fratello Vip, sempre sotto il punto i vista della programmazione, fino all’anno nuovo andrà in onda solamente il lunedì.

Detto questo andiamo a rivedere un’indiscrezione che è stata rilasciata da Deianra Marzano. Prima di entrare nel merito della questione chiariamo che si tratta di un rumor del quale non esistono prove effettive se non la parola dell’influencer. Di conseguenza dobbiamo prendere tutto con le dovute cautele. Al momento non si trova riscontro con le nostre fonti. Ma andiamo a leggere il testo:

“Uno che sta nella casa si proclama etero ed è stato con un noto imprenditore napoletano organizzatore di serate anche capresi. In passato si è sempre presentato a cena con questo e in presenza di altri amici. Presentato quasi come ‘il fidanzato’. Si è fatto comprare di tutto. Quindi andatela a ‘vendere’ a chi non vi conosce”.

Ovviamente non sappiamo a chi si riferisca Deianira. Ricordiamo ancora una volta che si tratta solo di rumor che non trovano conferma. Nel caso in cui dovessimo avere altre informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Ripetiamo, ammesso che ciò che è stato rivelato sia effettivamente corrispondente alla realtà. Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news sul GF Vip 7.