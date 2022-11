Antonino vince Tale e quale show 2022, Andrea Dianetti la settima puntata: la classifica finale

NEWS

Debora Parigi | 11 Novembre 2022

Tale e Quale Show

Alessandra Mussolini come Fiorella Mannoia a Tale e quale show

Grandissimo percorso per Alessandra Mussolini a Tale e quale show 2022, dimostrando anche le sue capacità canore e di imitazione. Si è sempre messa in gioco e ha preso tutto con molta ironia, anche le battute della giuria. In attesa di scoprire se riuscirà o meno a piazzarsi tra i primi sei artisti che andranno poi a fare la finalissima la prossima settimana, vediamo l’esibizione di oggi.

Ecco che quindi per questa settima puntata la Mussolini ha dovuto vestire i panni di una grandissima artista musicale: Fiorella Mannoia. Un compito davvero difficile. In particolare, l’ex politica si è esibita nel brano “Che sia benedetta” direttamente dal Festival di Sanremo 2017 . Qui sotto un video con un estratto della sua performance:

Che sia “benedetta” questa performance 😍 Rivedi l’esibizione di Alessandra Mussolini che interpreta Fiorella Mannoia 👉 https://t.co/p6yCLy7HIS#taleequaleshow@Ale_Mussolini_pic.twitter.com/ZwngjNuhZa — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 11, 2022

Giorgio Panariello ha detto che la Mussolini l’ha davvero stupito in questo percorso e le ha fatto i complimenti per come ha preso questa avventura. Complimenti per la voce da parte di Loretta Goggi, meno simile il trucco. Anche Cristiano Malgioglio si è complimentato per come lei ha sempre affrontato il programma, inoltre ha trovato questa interpretazione ottima.

Potete rivedere tutta l’esibizione di Alessandra Mussolini che imita Fiorella Mannoia andando sul sito di Rai Play. Qui, tra l’altro, potete anche seguire la diretta e rivedere tutta la puntata.