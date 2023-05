NEWS

Andrea Sanna | 7 Maggio 2023

verissimo

A Verissimo la reazione di Paola Barale

Questo pomeriggio a Verissimo ha fatto il suo ritorno Paola Barale, che lo scorso anno aveva presenziato spiegando le ragioni della fine del matrimonio con Gianni Sperti. La conduttrice in quell’occasione ha parlato di poca sincerità nel loro rapporto.

Oggi showgirl ha avuto la possibilità di commentare le dichiarazioni fatte dal suo ex marito che proprio la nella puntata precedente è intervenuto in trasmissione. Gianni Sperti ha spiegato di aver superato la fine della storia d’amore conPaola Barale, sostenendo come lui non provi alcun rancore. Non vede però lo stesso dall’altra parte: “Forse vuole far pensare sia omosessuale e questo mi infastidisce che si voglia sapere. Che io lo sia o meno non lo dirò mai perché vuol dire mettersi un’etichetta”.

Cosa ne pensa di tutto ciò Paola Barale? Silvia Toffanin non ha potuto esimersi dal farle una domanda, facendo però una precisazione: “Non ti faccio vedere le immagini perché so che non è cosa gradita”. Nonostante ciò, però, ha voluto sapere se avesse o meno qualcosa da aggiungere. Così è arrivata la replica:

“Mi auguro questa sia l’ultima volta, dato che vengo accusata di parlare sempre di lui, quando ne parlo solo perché me lo chiedono. Io credo che a forza di parlare di cose passate si rischia di restare indietro”, ha detto Paola Barale. La conduttrice ha poi aggiunto ancora su questo punto:

“Stiamo parlando di qualcosa successo 22 anni fa e appartiene a un periodo della mia vita in cui non rinnego niente. Semplicemente ho le mie convinzioni. Non saprei cosa dirti e commentarti, si è già commentato da solo la scorsa settimana. Ho voglia adesso di parlare di altre cose e concentrarmi su quelle. Tutto il resto è noia”, ha chiosato Paola Barale a Verissimo. Gianni Sperti tornerà sull’argomento?