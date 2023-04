NEWS

Andrea Sanna | 30 Aprile 2023

verissimo

Nel corso della puntata di Verissimo Gianni Sperti replica a delle vecchie frecciatine della sua ex Paola Barale

La replica di Gianni Sperti

Gianni Sperti ha presenziato nel corso della puntata odierna di Verissimo. Ex ballerino e opinionista di Uomini e Donne ha voluto svelare qualcosa in più sulla sua vita privata (tra amori e momenti cruciali), senza però dimenticare la sua carriera artistica. Silvia Toffanin, a proposito di relazioni, ha domandato a Gianni se oggi nella sua vita c’è qualcuno. Ma lui ha confermato di essere single.

Ripercorrendo invece quella che è stata la relazione con Paola Barale ha spiegato: “Con Paola ci siamo conosciuti che avevo 21 anni, mi sono sposato a 25. Lei me lo chiese quando avevo 23 anni ma non ero pronto. Poi glielo chiesi lei”.

Per quanto riguarda il rapporto con l’ex moglie oggi Gianni Sperti ha svelato che in questi 20 anni non si sono più rivisti e sentiti, nemmeno incrociati.

Durante l’intervista Gianni Sperti ha avuto anche modo di replicare alle dichiarazioni di Paola Barale sulla fine del matrimonio: “Io ho superato il fallimento del matrimonio. Da parte mia non c’è rancore, sono sereno e ricordo la parte positiva di quel rapporto: ricordo la complicità, le risate. Da parte sua invece è come se ci fosse del rancore”.

Paola Barale tempo fa ha anche lanciato una frecciatina a Gianni Sperti e ha parlato di “poca sincerità” nel loro rapporto. Ma cosa ne pensa di tutto ciò l’opinionista di Uomini e Donne: “Io posso immaginare a cosa si riferisce. Forse vuole far credere che sia omosessuale. Mi infastidisce che ci sia questa voglia di sapere, di pensare, di chiedere a una persona la sua tendenza sessuale. Che io sia omosessuale o meno non lo dirò mai perché dirlo è mettersi un’etichetta”.

Con queste parole in puntata a Verissimo Gianni Sperti ha messo fine alle voci sul suo conto. Come replicherà Paola Barale?