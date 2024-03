Paola Caruso festeggia i 5 anni del figlio Michelino: presente anche il padre del bambino

Social

Andrea Sanna | 4 Marzo 2024

Paola Caruso

Nelle scorse ore Paola Caruso ha festeggiato i 5 anni di suo figlio Michelino. Alla festa non solo gli amichetti del piccolo, ma anche il padre Francesco Caserta. Un gesto che lascia ben sperare finalmente a un po’ di serenità per la Bonas di Avanti un altro dopo tante difficoltà.

Paola Caruso festeggia il compleanno di Michelino

Sorrisi e una bella torta, circondati dall’amore di amici e familiari. Così Paola Caruso ha festeggiato con una piccola festicciola i 5 anni del figlio Michelino. Al party, a sorpresa, ha partecipato anche Francesco Caserta, padre del bambino ed ex compagno della showgirl. Non ne ha parlato apertamente la Bonas di Avanti un altro, ma potrebbe essere tornato il sereno con il suo ex. Almeno a giudicare dalle foto pubblicate sui social.

Nelle immagini che vediamo su Instagram, Paola Caruso ha condiviso dei momenti in cui è da sola con il figlio Michelino in una giornata di festa e spensieratezza: “Un Compleanno SUPER …in tutti i sensi. Siamo arrivati a 5 anni sembra ieri che ti ho sentito tra le mie braccia per la prima volta …ne abbiamo passate tante …troppe… ORA SOLO TANTA GIOIA E FELICITÀ. TI AMO ALLA FOLLIA”, ha scritto la showgirl.

Come detto, tra i momenti che Paola Caruso ha voluto condividere, c’è anche la foto in cui compare anche il suo ex Francesco Caserta, con in braccio il piccolo Michelino. Per tanto tempo le cose tra loro non sono andate bene dopo la rottura e di questo la stessa Paola ne aveva parlato in diverse occasioni.

A Verissimo Paola Caruso aveva raccontato che era riuscita a ottenere da parte di Francesco Caserta il riconoscimento nei confronti del bambino: “Sono felice perché era un diritto di mio figlio. Ho lottato e ce l’ho fatta. Ora non siamo più soli. Adesso se mi succede qualcosa, Michele non finirà in una casa famiglia, perché gli è stata riconosciuta una famiglia. Vorrei solo che lui avesse qualcuno che lo ami a parte me. Si è accesa una luce, che vorrei diventasse la sua famiglia”.

Dopo tante difficoltà finalmente un po’ di pace per Paola Caruso.