Paola Caruso, il figlio Michele è stato operato: le sue parole

Andrea Sanna | 18 Maggio 2023

Operato il figlio di Paola Caruso

Paola Caruso recentemente ha spesso parlato in varie interviste TV della vicenda che purtroppo ha coinvolto suo figlio di 4 anni, Michele.

A Verissimo ha svelato che durante una vacanza a Sharm el Sheikh, in Egitto, il bambino ha accusato della febbre. La temperatura corporea, nonostante i medicinali, continuava a restare troppo alta. Così per tale ragione Paola Caruso ha parlato con un medico, che ha prescritto delle punture al bambino (rivelatesi poi tossiche). Un qualcosa che però ha provocato l’effetto contrario, perché Michele poco dopo ha iniziato ad avere dei problemi alla gamba, non riuscendo più a muoverla.

A distanza di tempo, sempre da Silvia Toffanin, Paola Caruso in lacrime ha spiegato che l’unica soluzione era l’operazione, svelando però si trattasse di qualcosa di estremamente delicato. Oggi sembrano esserci delle novità importanti. L’intervento, come fatto sapere dall’ex concorrente di Pechino Express su Instagram, è stato realizzato.

Sui social Paola Caruso ha voluto pubblicare una foto con Michele, a cui ha aggiunto la seguente didascalia:

“Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia (Toffanin ndr) e Verissimo per essermi stata accanto in tutto questo percorso. Per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo”.

In seguito Paola Caruso ha voluto porgere un pensiero anche ai medici che si sono occupati di suo figlio: “Grazie al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto. E un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio sei più forte anche di me”.

Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo al piccolo Michele e a Paola Caruso, con la speranza che tutto vada per il meglio.