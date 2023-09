Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Il possibile ritorno di Paola Caruso

Negli ultimi tempi abbiamo parlato di Paola Caruso in relazione al figlio e ai problemi che da tempo si cerca di risolvere con tanta pazienza e amore. Di recente la showgirl aveva affermato che il bambino era stato sottoposto a un’operazione:

“Un ringraziamento speciale con tutto il mio cuore a tutti coloro che hanno reso realtà la speranza di Michele di camminare. A Silvia (Toffanin ndr) e Verissimo per essermi stata accanto in tutto questo percorso. Per avermi dato la forza e il supporto per affrontare tutto questo

Grazie al dottore Nunzio Catena per avere operato Michele con tanta professionalità, umanità e rispetto. E un GRAZIE A TUTTO IL GASLINI DI GENOVA. Ora bisogna solo pregare che Michy risponda con il tempo e la fisioterapia. Forza amore mio sei più forte anche di me”.

In seguito Paola Caruso aveva anche affermato con estrema gioia che il figlio era tornato a camminare. Forse è per questo che con il cuore più leggero potrebbe riprendere il posto che aveva lasciato diverso tempo fa. Un’indiscrezione arrivata alle orecchio di Deianira Marzano, infatti, rivela che la Caruso potrebbe ritornare nel ruolo di Bonas a partire dalla prossima edizione.

Paola Caruso torna ad Avanti un altro?

Nonostante la notizia sia data per vera si tratta comunque di una indiscrezione e dovremo attendere ancora qualche tempo prima di capire se succederà sul serio. Solo nel momento in cui cominceranno le registrazione della nuova edizione, infatti, sapremo se andrà effettivamente così. A voi piacerebbe il suo ritorno accanto a Luca Laurenti e Paolo Bonolis?

