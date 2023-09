Spettacolo

Nicolò Figini | 26 Settembre 2023

Temptation Island

La versione di Mirko Brunetti

Ieri sera Greta Rossetti ha saputo che Mirko Brunetti e l’ex fidanzata Perla Vatiero si sono ritrovati alla stessa sfilata a Milano per la Fashion Week. Le sono stati segnalati dei video che secondo i fan sarebbero stati fatti solamente per hype. Ma lei ha affermato di essere del tutto estranea ai fatti perché non era nemmeno presente, in quanto era andata via con sua nonna:

“Mi state scrivendo che è stato fatto per hype. Non lo so e non mi interessa. Vi avevo chiesto di non essere più associata a queste cose. Sono fatti loro. Io mi dissocio da tutto ciò.

Sicuramente non ha voluto crearlo io l’episodio di ieri perché non ero presente in quanto in buona fede sono andata allo stadio con mia nonna”.

A dare la sua versione dei fatti, di lì a poco ci ha pensato Mirko Brunetti stesso. L’ex concorrente di Temptation Island, infatti, ha scritto un messaggio privato ad Amedeo Venza su Instagram e gli ha rivelato che lui si era informato per sapere a che ora Perla sarebbe andata alla sfilata.

Il motivo? Voleva evitare un disastro del genere. Tuttavia la Vatiero si sarebbe presentata alla fine del primo turno insieme a Francesca. Mirko afferma di aver fatto di tutto per evitarle e andarsene il prima possibile.

Mirko Bruntti fornisce la sua versione

Successivamente ha anche dichiarato che Greta avrebbe dovuto accompagnarlo ma alla fine ha deciso passare del tempo con sua nonna. Lui, invece, è stato in compagnia di Manu. Questo, quindi, è come sarebbero andate davvero le cose. Voi cosa ne pensate? fatecelo sapere con un commento.

