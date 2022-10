1 Il gossip su Paola Di Benedetto

Una delle protagoniste del gossip di questa estate è stata certamente Paola Di Benedetto. Come sappiamo infatti dopo la rottura con Federico Rossi, avvenuta qualche mese fa, la conduttrice è stata beccata insieme a Rkomi, finendo così al centro dell’attenzione mediatica. I due come sappiamo si sono frequentati per una manciata di settimane, quando a un tratto improvvisamente la conoscenza si è interrotta. Ancora oggi non sono chiari i motivi che hanno portato alla rottura, tuttavia pare che Paola e Mirko siano rimasti in buoni rapporti.

Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa che ha riportato la Di Benedetto sotto i riflettori mediatici. Deianira Marzano ha infatti ricevuto una segnalazione da una follower, secondo la quale Paola dopo Rkomi starebbe frequentando nientemeno che Matteo Berrettini! Come sappiamo a oggi lo sportivo risulterebbe essere single, dopo la fine della storia con la tennista croata Ajla Tomljanovic, conosciuta nel 2019.

Stando a quanto si legge nella segnalazione riportata da Deianira, pare che adesso Paola Di Benedetto si sia avvicinata proprio a Berrettini. I due infatti, sempre secondo le parole della follower della Marzano, attualmente sarebbero insieme in un hotel di Firenze, dopo esseri incontrati per la prima volta a Torino qualche giorno fa. Ma non solo. Pare anche che Matteo abbia fatto recapitare dei fiori a Paola in radio, ovviamente in forma anonima.

Cosa starà accadendo dunque? La Di Benedetto avrà davvero un flirt in corso con Berrettini? Non resta che attendere per saperne di più in merito. Nel mentre qualche settimana fa Paola ha fatto una velata critica a Denis Dosio, che prontamente ha replicato alla conduttrice. Andiamo a rivedere tutto quello che è accaduto.