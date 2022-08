“Sei incinta?”, Paola Di Benedetto risponde

Paola Di Benedetto – foto Instagram

Paola Di Benedetto è finita al centro del gossip a causa delle insinuazioni di alcuni utenti. Se di recente ha fatto molto parlare di sé per la sua breve relazione con Rkomi, ora qualcuno ha ipotizzato che potesse essere incinta dopo alcuni scatti e piccoli filmati pubblicati sul suo profilo! La vincitrice del Grande Fratello Vip 4 sta trascorrendo le vacanza nella meravigliosa Costa Smeralda. Quotidianamente sui social sta raccontando i suoi movimenti e quanto si sta divertendo in compagnia dei suoi amici. Ad attirare l’attenzione in particolare alcuni video e foto in cui l’influencer si mostra in bikini felice e sorridente.

In uno di questi brevi filmati postati tra le storie di Instagram, la postura e la strana prospettiva hanno ingannato alcuni utenti, i quali hanno sospettato che Paola Di Benedetto potesse essere incinta. Il pettegolezzo ha cominciato a circolare e, a quanto pare, qualcuno ha azzardato e provato a chiedere alla diretta interessata. In Direct la speaker ha ricevuto una marea di messaggi e uno di essi l’ha condiviso tra le storie: “Paola ma sei in attesa?” per poi aggiungere subito dopo un complimento: “Sei bellissima”, ha scritto il follower in questione.

Paola Di Benedetto non si è scomposta più di tanto, ma ha risposto in maniera davvero epica e divertente: “In attesa del dolce”, ha detto ironicamente l’influencer. Così ha spento sul nascere qualsiasi chiacchiericcio sul suo conto. Non c’è alcun bebè in arrivo!

Le storie di Paola Di Benedetto

Dunque si tratta semplicemente di una fake news! Paola Di Benedetto non è incinta come insinuato da qualcuno! Lei, come abbiamo visto, è stata molto ironica e ci ha scherzato su, senza dare troppo adito alle indiscrezioni sul suo conto. Continuate a seguirci per altre news!

