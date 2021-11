1 Il bacio tra Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni

In queste ultime ore si sta vociferando di un presunto flirt tra Paola Di Benedetto e Ludovico Tersigni. I due, infatti, si sarebbero conosciuti durante X Factor. Il secondo è diventato il nuovo conduttore del programma di Sky dopo l’addio dato da Alessandro Cattelan dopo diversi anni. La prima, invece, è stata messa al timone dell’Hot Factor, segmento notturno che viene mandato in onda, in diretta, subito dopo l’appuntamento dei live del giovedì.

A dare notizia di un presunto flirt tra i due ci avrebbe pensato un follower dell’influencer Deianira Marzano. Si tratta solo di una segnalazione senza alcun tipo di prova materiale, nemmeno una fotografia. Di conseguenza il tutto va preso con le pinze. Almeno fino a quando i diretti interessati non smentiranno o confermeranno quelli che potrebbero essere i fatti. Ad ogni modo, quindi, nei messaggi arrivati a Deianira leggiamo: “Comunque ho uno scoop per te. Paola Di Benedetto e Tersigni al The Club, giovedì sera, si baciavano. No, no li ho visti“.

L’influencer ha riportato questo gossip, ma ha aggiunto che è tutto ancora da verificare. Non possiamo, quindi, ancora sapere se tutto ciò corrisponde alla realtà oppure no. Staremo a vedere, non ci resta che attendere. Sappiamo, però, che lìex gieffina non è nuova a questo tipo di rumor. Spesso, infatti, nei mesi precedenti è stata associata a diversi flirt. Uno tra questi, per esempio, Stefano De Martino, con il quale era stata avvistata in barca in vacanza con altri amici. In questo caso non c’era nulla di vero.

Il settimanale Chi, poi, l’aveva collegata a un amore segreto: “Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento la sua storia deve rimanere segreta“. Continua…