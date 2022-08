Paola Di Benedetto con Rkomi e Federico Rossi

Molto presto Paola Di Benedetto si dovrà ricongiungere con gli ex Rkomi e Federico Rossi. Con quest’ultimo ha vissuto una lunga storia d’amore. Con il primo, invece, ha avuto un flirt durato non molto tempo. Per esigenze lavorative, quindi, i tre incroceranno di nuovo i loro cammini all’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, come annuncia anche il profilo Pipol Gossip:

Dopo una storia finita male, dopo un chiarimento mai avvenuto, dopo le frecciatine che lui ha riservato sul Corriere della sera, Paola Di Benedetto in occasione dell’evento musicale ‘RTL 102.5 Power Hits Estate 2022’ che si terrà a Verona il 31 agosto, rivedrà sul palco il suo ex Rkomi. Una storia, la loro, che ha riservato nei giorni passati reciproche stoccate pungenti.

Da una parte l’intervista di Rkomi al Corriere in cui sottolineava come il gossip possa essere di aiuto a far capire con chi vale la pena essere fotografati o no, dall’altra la Di Benedetto che attraverso delle Instagram stories replicava citando la frase: “là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. L’ex vincitrice del GFvip oltre a condurre al fianco di Jody Cecchetto e Matteo Campese, dovrà sostenere quindi l’incontro con Rkomi cui adesso regna il gelo.

Oltre a Rkomi, però, Paola Di Benedetto dovrà incontrare anche l’ex Federico Rossi:

I due, in seguito alla fine del loro rapporto, non si sono più incontrati e sarà proprio in occasione di questo evento/concerto che si rivedranno faccia a faccia per la prima volta dopo la rottura. Inoltre pare che tra i cantanti ospiti ci sarà anche Federico Rossi, anche lui ex fidanzato della Di Benedetto. Una doppia sfida da affrontare quindi per Paola oltre a quella del palco e del pubblico.

Molto probabilmente il giorno dopo l’evento inizieranno a uscire diverse indiscrezioni su ciò che accadrà nel dietro le quinte. Seguiteci per tante altre news.

