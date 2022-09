1 L’incontro tra Paola Di Benedetto e Rkomi

Era stato annunciato che il 31 agosto a Verona si sarebbero tenuti gli RTL 102.5 Power Hits Estate 2022. La manifestazione canora è stata presentata anche da Paola Di Benedetto, la quale sul palco ha avuto interazioni con i suoi due ex più conosciuti. Stiamo parlando di Federico Rossi e Rkomi:

“Da una parte l’intervista di Rkomi al Corriere in cui sottolineava come il gossip possa essere di aiuto a far capire con chi vale la pena essere fotografati o no, dall’altra la Di Benedetto che attraverso delle Instagram stories replicava citando la frase: “là dove parla l’ignoranza, l’intelligenza sorride in silenzio”. L’ex vincitrice del GFvip oltre a condurre al fianco di Jody Cecchetto e Matteo Campese, dovrà sostenere quindi l’incontro con Rkomi cui adesso regna il gelo.

I due, in seguito alla fine del loro rapporto, non si sono più incontrati e sarà proprio in occasione di questo evento/concerto che si rivedranno faccia a faccia per la prima volta dopo la rottura. Inoltre pare che tra i cantanti ospiti ci sarà anche Federico Rossi, anche lui ex fidanzato della Di Benedetto. Una doppia sfida da affrontare quindi per Paola oltre a quella del palco e del pubblico“.

Qui sotto possiamo vedere il momento in cui Paola Di Benedetto e Rkomi si sono scambiati alcune frasi. Viene ricordato che il cantante sarà giudice di X Factor, ruolo per il quale lui dice di star studiando. Ecco, perciò, che interviene la ex: “Sei carico? Grande opportunità, un ruolo di grande responsabilità. Siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio. E sai che c’è? Magari ti vengo pure a trovare“. Rkomi risponde: “Dai, volentieri“.

Ma come si sono conosciuti i due? Andiamo a rivedere le modalità con le quali si sono incontrati. Continuate a leggere…