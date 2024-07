Si erano mostrate insieme sui social, facendo capire che avevano fatto pace. Ma adesso è stato svelato il motivo per cui Beatrice Luzzi e Jane Alexander erano nella stessa auto e si sono fatte un selfie. Le due attrici, infatti, prenderanno parte a un noto programma televisivo. E non vediamo l’ora di vederle!

A Celebrity Chef arrivano Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Non scorreva buon sangue tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Le due attrici, spesso scambiate per gli stessi colori dei capelli e per la fisionomia, hanno infatti dei dissapori passati che vennero fuori durante l’ultima edizione del Grande Fratello. La Luzzi, infatti, non prese bene la battuta di un altro concorrente che disse appunto che somigliava alla Alexander.

Da lì ci fu un confronto abbastanza acceso dentro la casa proprio perché Jane fu fatta entrare per rispondere alla collega. Nessuna pace dopo quello scontro in diretta, ma qualcosa è cambiato durante i mesi. E a quanto pare adesso le due attrici vanno d’amore e d’accordo, o almeno questo è quello che traspare.

Come dicevamo, proprie ieri Beatrice Luzzi e Jane Alexander si sono mostrate insieme, sorridenti, con un selfie pubblicato sui social. Le due si trovavano insieme nella stessa auto dirette chissà dove. Si è pensato subito a un voler rendere pubblica la loro amicizia alla faccia delle male lingue. Ma adesso spunta altro.

Vedete questa foto qua sopra? Proviene dalle storie Instagram di Alessandro Borghese ed è la prova che Beatrice e Jane saranno nel suo famoso programma in onda sul NOVE: Celebrity Chef. Le due attrici, quindi, si sfideranno ai fornelli per scoprire chi è più brava a cucinare secondo il parere di due giudici e dei commensali presenti nel ristorante. Non vediamo l’ora che vada in onda la puntata!