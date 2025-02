A distanza di 5 mesi dalla scomparsa di Paola Marella, suo marito Domenico pubblica foto inedite dell’architetta e annuncia una Fondazione a suo nome.

Le foto inedite di Paola Marella

Lo scorso settembre l’Italia intera è stata scossa dalla notizia della morte di Paola Marella, venuta a mancare all’età di 61 anni a causa di un tumore al pancreas. Il celebre volto di RealTime non aveva mai reso la malattia pubblica e fino a poco prima della sua scomparsa si è sempre mostrata sorridente. In queste ore intanto a ricordare Paola con un lungo post è stato suo marito Domenico. L’agente immobiliare ha condiviso delle foto inedite dell’architetta con i capelli cortissimi e in merito ha dichiarato:

“Nonostante noi la trovassimo bellissima con i capelli così corti, lei era fortemente legata alla sua immagine storica con i ciuffi bianchi. Non è stato facile accettare questa ‘trasformazione’. Ed è per questo che vogliamo condividere questi scatti con voi solo oggi”.

Ma non è finita qui. Il marito di Paola Marella annuncia anche la nascita di una Fondazione a nome di sua moglie. A riguardo così chiarisce: “Abbiamo scelto di condividere queste foto adesso non solo per ricordarci di quanto fosse bella la nostra Paola, ma anche perché oggi è stata ufficialmente inserita nel registro delle Fondazioni la ‘Fondazione Paola Marella’. Il nostro pensiero ora più che mai sarà rivolto alle persone che stanno vivendo questo cambiamento così importante nella propria vita e a chi li sta accompagnando passo dopo passo sostenendoli”.

Infine il marito della Marella dichiara: “Stiamo costruendo la Fondazione passo dopo passo, con l’obiettivo di diventare presto un punto di riferimento per chi ne ha bisogno. Grazie come sempre per il sostegno e l’affetto che ci dimostrate ogni giorno”.