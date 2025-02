Per il tema dei vip che hanno cambiato vita, a La Volta Buona si è parlato anche di bambini prodigio usciti da Lo Zecchino d’Oro. Tra questi ce n’è una che 22 anni fa cantava “Le tagliatelle di nonna Pina”. Ve la ricordate? Cosa fa oggi? Si è mostrata nel programma di Caterina Balivo e ha raccontato com’è la sua vita adesso.

Ecco com’è oggi la bambina che cantava Le tagliatelle di nonna Pina

Chi segue Lo Zecchino d’Oro ricorda tante canzoni diventate famosissime e ci ricordiamo molto bene anche quei bambini prodigio che cantavano. La più famosa è sicuramente Cristina D’Avena che ha continuato nella musica ed è ancora super famosa. Ma non tutti sono rimaste nel mondo dell’arte e qualcuno ha completamente cambiato vita.

Ecco che oggi, a La Volta Buona, si è parlato proprio del cambio vita dei vip e anche di quei bambini che sono passati da Lo Zecchino d’Oro. Tra questi c’è colei che cantava uno dei brani più iconici delle varie edizioni. Stiamo parlando de Le tagliatelle di nonna Pina. La bambina che cantava si chiama Ottavia Dorrucci.

Sono passati 22 anni da quell’edizione dello Zecchino e Ottavia aveva solo 5 anni. Oggi quindi ha 28 anni e ha cambiato completamente vita. Abita a Bologna, ma si è collegata da Siviglia dove si trova attualmente. Perché si trova in Spagna? Come lei stessa ha spiegato, al momento è lì per un dottorato di ricerca in managment aziendale. Quindi ha proprio cambiato genere di lavoro.

Nel ricordare lo Zecchino d’Oro e la sua “Le tagaliatelle di nonna Pina”, Ottavia ha detto: “È stata un’esperienza molto bella e quando la racconto mi fa sempre un po’ sorridere il fatto che riesca a ricordare comunque quelle giornate lì che di base sono state una festa, sia per me che per gli altri bambini. E sicuramente è una canzone che fa un po’ parte del mio percorso e di quella che poi sono diventata , senza dubbio. Quindi ho un bellissimo ricordo”.